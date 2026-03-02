뉴스
국세청 압수 가상자산, 두 차례 탈취…경찰, 행방 추적

손기준 기자
작성 2026.03.02
국세청이 가상자산 유출 사고가 한 차례가 아닌 두 차례에 걸쳐 발생한 것으로 확인됐습니다.

경찰은 2차로 탈취된 가상자산의 행방을 추적하고 있습니다.

오늘(2일) 경찰 등에 따르면 국세청이 압류한 가상자산이 1차 해커가 이를 되돌려 놓은 지 약 2시간 반 만에 또다시 탈취당했습니다.

앞서 국세청은 지난달 26일 체납자의 가상자산이 든 '콜드월렛' USB 4개를 압류했단 보도자료를 배포하는 과정에서 콜드월렛 분실에도 자산을 복구할 수 있는 유일한 수단인 복구 구문, 이른바 니모닉 코드를 실수로 노출했습니다.

이후 해당 전자지갑에서 약 69억 원 상당의 가상자산이 탈취됐단 의혹이 불거지자 경찰은 국세청의 수사 의뢰를 받고 입건 전 조사를 진행해 왔습니다.

경찰청 사이버테러대응과는 지난달 28일 온라인을 통해 "자신이 가상자산을 탈취했다"는 취지의 신고를 접수하고 사실관계를 확인 중입니다.

신고자는 국세청이 니모닉 코드를 노출했단 내용의 인터넷 게시글을 보고 호기심에 탈취를 시도했고, 이를 되돌려놨다고 주장한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 해당 내용의 진위를 확인하는 한편, 현재 2차로 빠져나간 가상자산의 행방을 추적하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
