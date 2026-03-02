2월 서울 아파트 경매 시장 주춤…낙찰가율 하락 전환

▲ 경매 법정

지난달 서울 아파트 법원 경매 낙찰가율이 하락 전환했습니다.경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 2월 서울 아파트 경매 낙찰가율은 101.7%로 집계됐습니다.감정가 대비 낙찰가 비율인 낙찰가율은 서울 아파트의 경우 지난해 11월 101.4%에서 12월 102.9%, 지난 1월 107.8%로 2개월 연속 올랐으나 지난달 6.1%포인트(p) 떨어졌습니다.특히 2월 넷째 주는 97.2%로, 100%를 밑돌았습니다.이는 다주택자를 향한 이재명 대통령의 잇따른 부동산 관련 메시지로 매매 시장에 매물이 늘어난 영향으로 보입니다.그러나 지난달은 설 연휴의 영향에 서울 법원 경매 진행 건수가 97건으로, 전달 174건 대비 급감했습니다.경매 진행 건수 대비 낙찰 건수 비율을 나타내는 낙찰률은 45.4%로, 지난 2개월 연속으로 상승했습니다.평균 응찰자 수는 8.1명으로, 이 역시 2개월 연속 늘었습니다.지난달 2일 경매가 진행된 서울 성동구 응봉동 금호현대 전용면적 59.91㎡는 감정가 9억 3천만 원보다 6억여원 높은 15억 3천619만 원에 낙찰됐고, 응찰자는 44명이 몰렸습니다.서울의 아파트값 상승세가 지속하는 가운데, 정부가 지난해 10·15 대책을 통해 서울 전역을 토지거래허가구역으로 묶으면서 경매가 주택 구매의 '틈새시장'이 된 겁니다.토허구역으로 묶이면 2년 실거주 의무가 발생해 주택 매수 시 관할 관청의 허가를 받아야 하나 경매를 통해 주택을 낙찰받을 경우 토허제가 적용되지 않아 실거주 의무가 없고, '갭투자'가 가능합니다.주택담보대출 격인 경락잔금대출을 받지 않으면 6·27 대책에서 등장한 6개월 내 전입 신고 의무도 피할 수 있습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)