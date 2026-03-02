류지현호, 일본프로야구 한신과 3대3 무승부

▲ 2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 한신 타이거스와의 경기

한국 야구 대표팀이 일본프로야구 한신 타이거스와 평가전을 무승부로 마쳤습니다.류지현 감독이 이끄는 한국은 오늘 일본 오사카 교세라돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 공식 평가전 한신과 경기에서 3-3으로 비겼습니다.우리 대표팀은 내일 정오 같은 장소에서 일본프로야구 오릭스 버펄로스와 마지막 연습 경기를 치른 뒤 오는 5일 일본 도쿄돔에서 체코를 상대로 WBC 조별리그 1차전 경기에 나섭니다.WBC 조별리그 개막을 3일 앞두고 열린 공식 평가전에서 류지현 감독은 김도영(KIA 타이거즈)-저마이 존스(디트로이트 타이거스)-이정후(샌프란시스코 자이언츠)-셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)-문보경(LG 트윈스)-안현민(kt wiz)- 김혜성(로스앤젤레스 다저스)-박동원-박해민(이상 LG) 순으로 타순을 꾸렸습니다.선발 투수는 곽빈(두산 베어스)이었습니다.한국은 1회 한신 선발 사이키 히로토를 상대로 매서운 공격력을 뽐냈습니다.선두 타자 김도영의 3루 쪽 내야 안타와 이정후의 중전 안타로 만든 기회에서 문보경의 중전 안타로 선취점을 뽑고, 이어 안현민이 좌익 선상 2루타를 때려 2-0을 만들었습니다.그러나 곽빈이 2회 3실점 하며 경기 주도권을 한신에 내줬습니다.1회 최고 시속 156㎞의 빠른 공을 앞세워 공 11개로 삼자 범퇴를 기록한 곽빈은 2회 1아웃 이후 볼넷과 안타를 허용해 1, 3루 위기에 몰렸습니다.이후 다카테라 노조무의 외야 희생 플라이, 오노데라 단의 2루타가 이어져 2-2 동점이 됐고 2사 2루에서 후시미 도라이에게 중전 안타를 맞아 2-3 역전을 허용했습니다.한국은 5회초 1아웃 이후 김도영의 동점 솔로포로 승부를 원점으로 돌렸습니다.김도영은 한신 세 번째 투수 하야카와 다이키의 초구를 공략해 좌중월 솔로 홈런으로 연결했습니다.이후 두 팀은 서로 득점하지 못하며 3-3으로 맞섰고, 8회말 한신이 1사 2, 3루 기회를 잡았으나 나카가와 하야토의 3루 땅볼을 노시환(한화 이글스)이 잘 잡아 홈에서 3루 주자를 아웃시켰습니다.우리나라는 이날 선발 곽빈이 2이닝 피안타 3개, 3실점으로 흔들렸으나 이후 노경은(SSG 랜더스), 손주영(LG), 고영표(kt), 류현진(한화), 박영현(kt), 김택연(두산)이 무실점 계투에 성공하며 추가 실점 없이 경기를 마쳤습니다.9회초 선두 타자 김형준(NC 다이노스)이 볼넷으로 나간 한국은 박해민의 번트 안타로 노아웃 1, 2루 기회를 잡았습니다.하지만 노시환이 외야 뜬공으로 잡혔고, 문현빈(한화) 삼진, 구자욱(삼성 라이온즈) 삼진으로 물러나 승리 기회를 살리지 못했습니다.(사진=연합뉴스)