109km 커브로 일본 타자 농락…류현진, 한신전 2이닝 무실점

▲ 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 한신 타이거스와의 경기서 6이닝과 7회말 연속 무실점으로 이닝을 마친 류현진이 더그아웃으로 향하며 미소짓고 있다.

16년 만에 야구 대표팀에 복귀한 류현진(38·한화 이글스)이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 공식 연습 경기에서 노련한 경기 운영 능력을 보이며 이름값을 톡톡히 했습니다.베테랑 류현진은 오늘 일본 오사카 교세라돔에서 열린 일본 프로야구 한신 타이거스와 2026 WBC 연습경기에서 3-3으로 맞선 6회 말에 등판해 2이닝을 1피안타 무실점으로 막아냈습니다.류현진이 왜 '류현진'인지 다시 한번 증명한 경기였습니다.이날 앞서 등판한 한국 대표팀 곽빈(두산 베어스), 손주영(LG 트윈스) 등은 빠른 공 위주의 승부를 펼치다 제구 난조로 고전했습니다.후배들이 무너지는 모습을 본 류현진은 마치 후배 투수들에게 '강의'하듯 공을 뿌렸습니다.어깨에 힘을 뺀 류현진은 140㎞ 초반 직구와 느린 변화구로 한신 타자들의 타격 타이밍을 완전히 빼앗았습니다.첫 타자 마에가와 우쿄를 유격수 땅볼로 처리한 류현진은 후속 타자 나카가와 하야토도 1루 땅볼로 제압했습니다.볼카운트 2볼 2스트라이크에서 스트라이크 존에 살짝 걸치는 바깥쪽 체인지업을 던져 범타를 유도했습니다.류현진은 계속 변화구 위주로 상대 타자들을 농락했습니다.다카테라 노조무를 상대로는 느린 커브로 타격 타이밍을 무너뜨렸습니다.류현진이 초구로 몸쪽 느린 공을 던지자 다카테라는 스윙을 멈추지 못한 채 빗맞은 타구를 만들었습니다.이어 류현진은 느린 커브로 파울을 유도한 뒤 다시 느린 변화구를 던져 투수 앞 땅볼로 잡아냈습니다.삼자범퇴로 6회를 지운 류현진은 7회에도 등판해 투구를 이어갔습니다.그는 선두 타자 오노데라 단을 상대로 볼카운트 3볼 1스트라이크에 몰렸으나 스트라이크 존 구석을 집요하게 공략해 투수 앞 땅볼을 만들었습니다.이후 후시미 도라이는 공 1개로 1루 땅볼을 유도했습니다.후속 타자 다나바타 쇼고에겐 빗맞은 중전 안타를 허용했으나, 류현진은 흔들리지 않았습니다.오바타 류헤이를 상대로 볼카운트 1스트라이크에서 시속 109㎞의 느린 커브를 한 가운데로 던져 스트라이크를 잡았습니다.타격 타이밍을 완전히 놓친 오바타는 꼼짝도 못 했습니다.이후 류현진은 얼어붙은 오바타를 유격수 직선타로 잡고 임무를 마쳤습니다.(사진=연합뉴스)