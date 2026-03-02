기획예산처 장관 후보자에 박홍근…해양장관 후보 황종우

▲ 박홍근 기획예산처 장관 후보자

이재명 대통령이 기획예산처 장관 후보자에 박홍근 민주당 의원을 지명했습니다.박 의원은 4선 국회의원으로 국회 예결위원장, 민주당 원내대표 등을 지냈습니다.이규연 홍보수석은 박 의원에 대해 "국가 예산 정책 전문가"라면서 "국정기획위원회 기획분과위원장을 맡아 국민주권정부의 청사진을 그려온 정부 예산을 이끌 적임자"라고 설명했습니다.전재수 전 장관 사퇴로 공석이 된 해양수산부 장관에는 황종우 해사협력센터 국제협력위원장이 지명됐습니다.해수부에서 기획조정실장 등 핵심 보직을 두루 거친 정통 관료 출신입니다.국가권익위원회 위원장에는 수원지법 안산지원장 등을 지낸 판사 출신 정일연 변호사가 임명됐고, 진실화해를 위한 과거사정리위원회 위원장에 송상교 전 진화위 사무총장이 이름을 올렸습니다.중앙선거관리위원회 위원 후보자에는 정치학 전문가인 윤광일 숙명여대 교수와 서울중앙지법 부장판사 출신 전현정 변호사가 지명됐습니다.대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장에는 박용진 전 민주당 의원과 남궁범 S1 고문, 이병태 카이스트 명예교수가 임명됐습니다.기본사회위원회 부위원장으로는 강남은 한신대 명예교수가, 한편 국가생명윤리심의위원회 위원장에 김옥주 서울대 의대 주임교수가 임명됐습니다.(사진=연합뉴스)