뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

기획예산처 장관 후보자에 박홍근…해양장관 후보 황종우

강청완 기자
작성 2026.03.02 14:38 수정 2026.03.02 15:08 조회수
기획예산처 장관 후보자에 박홍근…해양장관 후보 황종우
▲ 박홍근 기획예산처 장관 후보자

이재명 대통령이 기획예산처 장관 후보자에 박홍근 민주당 의원을 지명했습니다.

박 의원은 4선 국회의원으로 국회 예결위원장, 민주당 원내대표 등을 지냈습니다.

이규연 홍보수석은 박 의원에 대해 "국가 예산 정책 전문가"라면서 "국정기획위원회 기획분과위원장을 맡아 국민주권정부의 청사진을 그려온 정부 예산을 이끌 적임자"라고 설명했습니다.

전재수 전 장관 사퇴로 공석이 된 해양수산부 장관에는 황종우 해사협력센터 국제협력위원장이 지명됐습니다.

해수부에서 기획조정실장 등 핵심 보직을 두루 거친 정통 관료 출신입니다.

국가권익위원회 위원장에는 수원지법 안산지원장 등을 지낸 판사 출신 정일연 변호사가 임명됐고, 진실화해를 위한 과거사정리위원회 위원장에 송상교 전 진화위 사무총장이 이름을 올렸습니다.

중앙선거관리위원회 위원 후보자에는 정치학 전문가인 윤광일 숙명여대 교수와 서울중앙지법 부장판사 출신 전현정 변호사가 지명됐습니다.

대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장에는 박용진 전 민주당 의원과 남궁범 S1 고문, 이병태 카이스트 명예교수가 임명됐습니다.

기본사회위원회 부위원장으로는 강남은 한신대 명예교수가, 한편 국가생명윤리심의위원회 위원장에 김옥주 서울대 의대 주임교수가 임명됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지