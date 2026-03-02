송언석 "민주당, 지역 이간질·분열…오늘이라도 TK 통합법 처리하라"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표는 민주당을 향해 "오늘이라도 국회 법제사법위원회와 원포인트 본회의를 열어 대구·경북(TK) 행정통합법안을 처리할 것을 촉구한다"고 말했습니다.송 원내대표는 오늘(2일) 최고위원회의에서 "민주당이 어제 결국은 TK 통합법 처리를 위한 법사위 개최를 거부하고 본회의에서 전남·광주 통합법만 일방 처리했다"며, "광주·전남, 대구·경북, 대전·충남 모두 대한민국이다. 대한민국의 대통령과 집권여당은 더 이상 지역을 이간질하며 국민을 분열시키는 정치는 중단하라"고 요구했습니다.이어 "민주당이 어제 법사위 개최를 거부한 이유는 전남·광주, 대구·경북, 충남·대전 통합 모두 쌍둥이 법이기 때문에 대구·경북과 충남·대전을 같이 처리해야 한다는 주장이었다"며 "그런 논리라면 왜 유독 전남·광주만 처리한 건가. 애초부터 특정 지역을 몰아주기 위한 의도였다고 해석할 수밖에 없다"고 꼬집었습니다.또 "민주당이 대구·경북 통합법을 처리할 수 없는 이유로 일부 기초의회 반대를 핑계 대는데, 기초의회는 광역 단체 통합에 대해 당사자 적격이 없다. 또 전남·광주 통합법의 경우도 함평군 등 일부 기초 단체가 반대했음에도 불구하고 통과시켰다"며 "이런 모순은 어떻게 설명해야 하나"라고 되물었습니다.송 원내대표는 "민주당이 광역단체와 광역 의회가 일제히 반대하는 충남·대전 통합법을 당장 추진하자는 건 '기초의회 반대로 대구·경북 통합법을 처리할 수 없다'는 주장과 정면으로 상충한다"며 "이런 모순에 대해서도 민주당은 설명하라"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)