송언석 "민주당, 지역 이간질·분열…오늘이라도 TK 통합법 처리하라"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
국민의힘 송언석 원내대표는 민주당을 향해 "오늘이라도 국회 법제사법위원회와 원포인트 본회의를 열어 대구·경북(TK) 행정통합법안을 처리할 것을 촉구한다"고 말했습니다.
송 원내대표는 오늘(2일) 최고위원회의에서 "민주당이 어제 결국은 TK 통합법 처리를 위한 법사위 개최를 거부하고 본회의에서 전남·광주 통합법만 일방 처리했다"며, "광주·전남, 대구·경북, 대전·충남 모두 대한민국이다. 대한민국의 대통령과 집권여당은 더 이상 지역을 이간질하며 국민을 분열시키는 정치는 중단하라"고 요구했습니다.
이어 "민주당이 어제 법사위 개최를 거부한 이유는 전남·광주, 대구·경북, 충남·대전 통합 모두 쌍둥이 법이기 때문에 대구·경북과 충남·대전을 같이 처리해야 한다는 주장이었다"며 "그런 논리라면 왜 유독 전남·광주만 처리한 건가. 애초부터 특정 지역을 몰아주기 위한 의도였다고 해석할 수밖에 없다"고 꼬집었습니다.
또 "민주당이 대구·경북 통합법을 처리할 수 없는 이유로 일부 기초의회 반대를 핑계 대는데, 기초의회는 광역 단체 통합에 대해 당사자 적격이 없다. 또 전남·광주 통합법의 경우도 함평군 등 일부 기초 단체가 반대했음에도 불구하고 통과시켰다"며 "이런 모순은 어떻게 설명해야 하나"라고 되물었습니다.
송 원내대표는 "민주당이 광역단체와 광역 의회가 일제히 반대하는 충남·대전 통합법을 당장 추진하자는 건 '기초의회 반대로 대구·경북 통합법을 처리할 수 없다'는 주장과 정면으로 상충한다"며 "이런 모순에 대해서도 민주당은 설명하라"고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)
