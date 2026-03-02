국내시판 '영양바' 325개 성분분석했더니…"지방 권장범위 초과"

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

이른바 '단백질바', '에너지바'같은 국내 시판 영양바 제품 상당수가 지방을 권고량보다 많이 함유하고 있다는 연구 결과가 나왔습니다.한국영양학회 학회지 최신호에 따르면, 지난해 2월 기준으로 시중에 유통 중인 영양바·에너지바·프로틴바 325개 제품을 분석한 결과 이같은 경향이 확인됐습니다.연구진은 제품 1회 분량에 포함된 열량과 탄수화물, 당, 단백질, 포화지방을 비롯한 영양성분 함량과 1일 기준치 대비 비율을 조사했습니다.그 결과 조사 대상 제품들은 1번 섭취할 때 평균적으로 1일 기준치 대비 에너지는 9.6%, 탄수화물 6.7%, 단백질 16.8%, 지방은 16.9%를 제공하는 것으로 나타났습니다.특히 지방의 평균 에너지 기여율은 42.5%로 한국인 영양섭취기준의 적정 범위인 15∼30%를 크게 웃돌았고, 영양밀도지수도 1.8로 기준치를 초과했습니다.포화지방의 영양밀도지수 역시 1.9로 높았고, 당류의 에너지 기여율은 19.5%로 권장 범위 상한선에 근접했습니다.단백질의 에너지 기여율은 19.3%로 적정 범위 상한 수준이었으며, 영양밀도지수도 1.7로 나타났습니다.다만 연구진은 단백질 보충이라는 제품 목적을 고려하면 일반 간식류보다는 역할 수행에 적합하다고 분석했습니다.연구진은 이 같은 결과를 바탕으로 영양바를 하루 1번 이상 섭취하거나 다른 식사를 통해 추가로 영양을 얻을 경우 총섭취량이 과다해질 수 있다며 주의를 당부했습니다.성분과 별개로 가공식품을 통해 영양을 주로 보충하는 것에 대한 우려도 나왔습니다.강북삼성병원 이은정 내분비내과 교수는 실제 음식 대신 영양바로 에너지와 단백질을 섭취할 경우 비만이나 당뇨 같은 영양 과잉 위험이 있고, 초가공식품에 포함된 인공 감미료와 화학 첨가물 과다 섭취에도 주의해야 한다고 말했습니다.최근 개정된 미국 정부 식단 가이드라인을 비롯한 세계적 지침들은 공통적으로 초가공식품 대신 '진짜 음식'을 권고하고 있다며, 단백질 섭취를 영양바에 지나치게 의존하지 않는 것이 바람직하다고 이 교수는 강조했습니다.