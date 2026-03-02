민주, 서울·경기·울산·전남광주 경선 방침…서울시장 '6파전'

▲ 더불어민주당 김이수 중앙당 공천관리위원장이 2일 서울 여의도 중앙당사에서 공천 심사 결과를 발표하고 있다.

더불어민주당이 6·3 지방선거에서 서울·경기·울산·전남광주 등 4곳의 본선 후보를 경선으로 정하기로 했습니다.김이수 공천관리위원장은 오늘 서울 여의도 중앙당사에서 이 같은 공천 방침을 발표했습니다.김 위원장은 서울지역 경선과 관련해 "공모한 후보 전원을 경선 후보자로 확정했다"고 말했습니다.이에 따라 김영배·박주민·박홍근 ·전현희 의원과 정원오 성동구청장, 김형남 전 군인권센터 사무국장 등 6명이 서울시장 후보를 위해 경쟁을 벌입니다.경기도 역시 공모한 후보가 모두 경선 후보로 확정돼 김동연 현 지사와 권칠승·추미애·한준호 의원, 양기대 전 의원이 경선에 참여합니다.서울과 경기지역은 예비 경선을 진행해 본경선에 오를 후보자를 각각 3명으로 압축합니다.다만 상위 3명에 여성·청년 후보가 들지 못하면 해당 후보를 본경선에 올리기로 했습니다.이 경우 4인 후보가 본경선을 치릅니다.울산시장 후보를 놓고는 김상욱 의원과 송철호 전 울산시장, 안재현 전 노무현재단 울산지역위원회 상임대표, 이선호 전 청와대 자치발전비서관 등이 경쟁합니다.통합 선거로 치러지는 전남광주통합특별시의 경우 강기정·김영록·민형배·신정훈 ·이개호·이병훈·정준호·주철현 예비후보가 본선 후보 한자리를 놓고 뛰고 있습니다.\ 광주특별시는 예비 경선을 통해 5명의 본경선 진출자를 가립니다.김 위원장은 "권역별(광주·전남 동부·전남 서부)로 나눠 합동 연설 토론회를 개최해 상위 5인으로 압축한다"며 "본경선 시점에는 통합 정신을 살려 당헌·당규에 따른 시민공천 배심원제 경선을 포함해 순회투표 등을 실시할 것을 최고위원회에 제안한다"고 말했습니다.공관위 부위원장을 맡은 조승래 사무총장은 경선 일정과 관련해 "결선 가능성까지 포함해서 3월 20일 전에 완료하는 것으로 하되, 서울은 가장 늦게 할 것"이라며 "경기, 전남광주 이런 순서로 경선이 잡힐 것"이라고 설명했습니다.당 공관위는 또 9∼13일 부산시장 예비후보를 추가 공모하기로 했습니다.이 기간 전재수 전 해양수산부 장관의 추가 공모가 예상됩니다.이와 관련, 조 사무총장은 "당 안팎에서 유력하게 거론되는 후보자가 있지 않느냐"라며 "기회를 부여하는 측면이 있고 부산이 갖는 전략적·상징성을 고려해서 추가 공모하겠다는 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)