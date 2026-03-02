뉴스
이 대통령, 잠시 뒤 싱가포르 총리와 정상회담

강민우 기자
작성 2026.03.02 11:41
<앵커>

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 잠시 뒤 로렌스 웡 총리와 정상회담을 합니다. 인공지능을 비롯한 첨단기술과 원전과 같은 미래 유망 분야에서의 성과가 도출될지 주목됩니다.

싱가포르에서 강민우 기자가 보도합니다.

<기자>

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 싱가포르 의장대의 사열을 받습니다.

싱가포르의 국화인 난초에 이 대통령과 부인 김혜경 여사의 이름을 붙이는 난초 명명식도 열렸습니다.

싱가포르의 독특한 외교 관례로 외국 정상 등 주요 인사와의 우호 관계 강화 및 친선 도모를 목적으로 하는 행사입니다.

[이재명 대통령 : 이렇게 정말 아름답고 향기 높은 난초를 제 이름을 붙이게 돼서 정말로 영광입니다.]

이 대통령은 잠시 뒤 로렌스 웡 총리와 정상회담을 하고 이어서 친교 오찬도 함께 합니다.

양국 간의 양해각서, MOU 교환식과 공동 언론 발표가 이어질 예정인데, AI 등 첨단기술과 원전과 같은 미래 유망 분야에서의 양국 협력 방향 등 성과가 도출될지 주목됩니다.

어젯밤 이 대통령은 싱가포르 동포들과 함께 한 만찬 간담회에서도 싱가포르와의 글로벌 파트너십 강화를 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 한국과 싱가포르는 부족한 천연자원을 인적 자원으로 극복해 온 경험을 바탕으로 서로에게 가장 이상적인 파트너가 될 수
있습니다.]

이 대통령은 양국의 인공지능 분야 종사자들과 교류 협력 기회를 넓히기 위해 마련된 'AI 커넥트 서밋'에도 참석합니다.

이 대통령은 오늘(2일) 저녁, 타르만 신무가라트남 대통령과 국빈 만찬을 끝으로 싱가포르 방문 일정을 마무리할 계획입니다.
 
이 대통령은 이번 국빈 방문을 통해 기존 금융, 통상 분야는 물론 AI나 원전 분야로의 양국 협력 확대도 이끌어 내겠다는 계획입니다.
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
