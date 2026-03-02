서울경찰청, 새학기 맞아 스쿨존서 대대적 음주운전 단속

▲ 서울 강남구 논현초등학교 인근 어린이보호구역에서 경찰이 음주운전 및 정지선 위반 차량을 단속하고 있다.

새 학기를 맞아 서울경찰청은 오늘(2일) 어린이보호구역, 스쿨존에서 대대적인 음주운전 단속에 나선다고 밝혔습니다.모레(4일) 등교 시간대엔 서울 31개 경찰서 교통경찰 264명, 교통기동대 21명을 총동원해 초등학교 앞에서 음주운전 단속을 할 예정입니다.등굣길 숙취운전 등에 대한 단속과 함께 어린이 보행안전을 위협하는 신호위반 등 교통법규 위반 행위도 함께 계도·단속한다는 계획입니다.서울경찰청은 지난해에도 어린이보호구역에서 동시다발적으로 음주운전을 단속하는 등 '스쿨존 음주운전 등 집중 단속'을 매주 1번 이상 벌였습니다.그 결과 지난해 3월부터 12월 말일까지 어린이보호구역 내 등교시간대 음주운전 138건을 적발했습니다.올해도 경찰은 어린이 보행 안전에 중점을 두고 등교시간대 어린이보호구역에 교통경찰 등을 배치해 매주 음주운전 단속에 나섭니다.서울경찰청 관계자는 "스쿨존만큼은 '음주운전 청정구역'으로 만들기 위해 지속적으로 단속을 강화할 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)