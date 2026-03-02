국민의힘 "민주당, TK 행정통합 발목잡기…즉각 법사위 열어야"

▲ 국민의힘 박성훈 수석대변인

국민의힘은 민주당이 광주·전남 행정통합특별법은 처리하면서 대구·경북 통합은 가로막고 있다며, 이를 처리할 국회 법제사법위원회의 신속한 개최를 촉구했습니다.박성훈 수석대변인은 오늘(2일) 논평에서 "민주당이 광주·전남 통합 법안을 처리하면서도 대구·경북 행정통합 특별법은 끝내 가로막았다"며, "다수 의석을 앞세워 특정 지역민을 길들이기라도 하겠다는 심산이 아니라면 도저히 설명하기 어려운 행태"라고 비판했습니다.박 수석대변인은 또 "민주당은 일부 시·군의회 반대를 이유로 법사위 개최를 거부하더니 대전·충남 통합법을 함께 처리하라는 요구까지 추가하고, 급기야 '대국민 사과'를 전제조건으로 내걸었다"며, "입법권을 인질로 삼아 지역의 미래를 흥정하겠다는 태도는 다수 의석을 앞세운 노골적 지역차별에 불과하다"고 주장했습니다.이어 "민주당은 더 이상 말장난과 조건 달기를 멈추고, 즉시 법사위와 본회의를 열어 대구·경북 행정통합 특별법을 처리해야 한다"고 강조했습니다.최수진 원내수석대변인도 논평에서 "500만 시·도민의 염원이 거대 여당의 치졸한 '침대 축구'에 짓밟히고 있다"며, "존재하지도 않는 허수아비를 때리며 시간만 끄는 여당의 얄팍한 기만술"이라고 비판했습니다.최 원내수석대변은 "국민의힘은 지역 발전을 볼모로 잡은 여당의 몽니를 꺾기 위해 야당의 합법적 저항 수단인 필리버스터마저 과감히 전면 중단했다"며, "민주당은 구차한 '핑계 릴레이'를 당장 멈추고 즉각 법사위를 열어 통합법을 의결하라"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)