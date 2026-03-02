뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

지난달 '불장'에 코스피 거래대금 30조 돌파…사상 최대

채희선 기자
작성 2026.03.02 10:24 조회수
지난달 '불장'에 코스피 거래대금 30조 돌파…사상 최대
지난달 코스피가 사상 처음 6,000선을 돌파하는 등 고공행진하면서 하루 평균 거래대금이 역대 처음 30조원을 돌파했습니다.

오늘(2일) 한국거래소에 따르면 지난달 코스피 일평균 거래대금은 32조2천340억원으로 역대 최대를 기록했습니다.

지난 1월(27조560억원) 대비로는 19%(5조1천780억원) 늘어났습니다.

최근 코스피가 미국발 기술주 훈풍과 정부의 3차 상법개정안 통과 기대 등에 연일 최고치 랠리를 펼친 영향으로 분석됩니다.

지난달 코스피는 20% 올랐는데, 지난달 25일에는 사상 처음 6,000선을 돌파했으며, 26일에는 6,300선 고지마저 밟았습니다.

지난달 코스피 거래대금은 주로 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체로 쏠리는 모습을 보였습니다.

삼성전자·SK하이닉스·삼성전자 우선주의 지난달 일평균 거래대금은 10조5천20억원으로 같은 기간 전체 코스피 거래대금의 33%를 차지했습니다.

증시 '손바뀜'도 활발했습니다.

지난달 코스피 시장의 상장주식 회전율은 28.0%로 2022년 4월(35.02%) 이후 3년 10개월 만에 최대를 기록했습니다.

전달(18.13%) 대비로는 55% 급증했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
채희선 기자 사진
채희선 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지