지난달 '불장'에 코스피 거래대금 30조 돌파…사상 최대

지난달 코스피가 사상 처음 6,000선을 돌파하는 등 고공행진하면서 하루 평균 거래대금이 역대 처음 30조원을 돌파했습니다.



오늘(2일) 한국거래소에 따르면 지난달 코스피 일평균 거래대금은 32조2천340억원으로 역대 최대를 기록했습니다.



지난 1월(27조560억원) 대비로는 19%(5조1천780억원) 늘어났습니다.



최근 코스피가 미국발 기술주 훈풍과 정부의 3차 상법개정안 통과 기대 등에 연일 최고치 랠리를 펼친 영향으로 분석됩니다.



지난달 코스피는 20% 올랐는데, 지난달 25일에는 사상 처음 6,000선을 돌파했으며, 26일에는 6,300선 고지마저 밟았습니다.



지난달 코스피 거래대금은 주로 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체로 쏠리는 모습을 보였습니다.



삼성전자·SK하이닉스·삼성전자 우선주의 지난달 일평균 거래대금은 10조5천20억원으로 같은 기간 전체 코스피 거래대금의 33%를 차지했습니다.



증시 '손바뀜'도 활발했습니다.



지난달 코스피 시장의 상장주식 회전율은 28.0%로 2022년 4월(35.02%) 이후 3년 10개월 만에 최대를 기록했습니다.



전달(18.13%) 대비로는 55% 급증했습니다.