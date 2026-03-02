"작년 3분기 한국 실질 주택가격 2% 하락…56개국 중 47위"

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

한국의 실질 주택가격이 지속해서 하락 중이라는 국제기구 통계가 나와 주목됩니다.실질 주택가격은 말 그대로 물가 상승분을 제거한 집값으로, 그만큼 집값보다 물가가 더 올랐다는 의미입니다.국제결제은행(BIS)과 한국은행 등에 따르면, 지난해 3분기 한국의 실질 주거용 부동산 가격은 전년 동기 대비 1.6% 하락했습니다.지난 2022년 2분기 3.8% 상승에서 3분기 0.5% 하락으로 전환한 뒤 지난해 3분기까지 내리 13분기 연속 내림셉니다.지난해 3분기만 보면, BIS 통계에 포함된 56개국 중 47위 해당할 정도로 실질 가격 흐름이 저조했습니다.선진국 평균(0.3%)은 물론 세계 평균(-0.7%)보다 낮았습니다.BIS는 올해 1월 공표되는 통계부터 한국을 선진국으로 분류했습니다.그나마 지난해 1분기 -2.2%로 50위, 2분기 -1.9%로 51위 등을 기록한 뒤 3분기 들어 순위가 다소 오른 것입니다.북마케도니아는 지난해 3분기 실질 주택가격 상승률이 19.8%에 달해 세계 1위를 차지했습니다.이어 헝가리(16.1%), 포르투갈(14.7%), 스페인(9.8%), 불가리아(9.5%) 등이 최상위권에 속했습니다.반대로 중국은 -5.3%로 56개국 중 꼴찌였고, 캐나다(-5.1%), 핀란드(-3.5%), 뉴질랜드(-3.5%), 루마니아(-2.6%) 등도 저조했습니다.이와 관련, BIS는 지난 19일 보고서에서 "지난해 3분기 글로벌 실질 주택가격은 전년 동기 대비 0.7% 하락했고, 이는 전 분기(-0.8%)와 유사한 수준이었다"며 "명목 주택가격이 2%가량 상승했는데도 실질 가격은 하락한 것"이라고 분석했습니다.BIS는 특히 "전반적으로 모든 선진국에서 가격 변동이 크지 않았다"며 미국(-1.6%), 영국(-1.2%) 등과 함께 한국을 언급했습니다.실질 가격 하락 추세가 낯설게 느껴지는 것은 일반적으로 물가를 고려하지 않은 명목 가격 변동이 익숙한 데다 수도권 중심의 집값 상승에만 스포트라이트가 집중되는 데 따른 '착시' 때문으로 보입니다.한은은 지난해 말 금융안정보고서에서 "2024년 이후 수도권의 주택매매가격은 상승 흐름을 지속한 반면, 비수도권은 대체로 하락세를 이어가는 등 지역 간 주택시장 차별화가 지속됐다"고 진단했습니다.구체적으로 2024년 1월∼2025년 10월 수도권 주택매매가격은 서울(+18.2%)을 중심으로 9.5% 상승했으나, 비수도권은 2.0% 하락했습니다.시중은행 관계자는 "집값이 가파르게 오른 지난해 하반기에도 수도권 일부 핵심지 위주로 '불장'이 나타났다"며 "전반적으로 양극화가 심화하고 있다"고 말했습니다.