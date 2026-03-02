외로움도 빈부격차?…월 100만원 미만 가구, 600만원의 1.7배 수준

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

우리 사회에서 외로움을 느끼는 정도가 소득 수준에 따라 뚜렷한 차이를 보이는 것으로 나타났습니다.소득이 낮을수록 외로움을 체감하는 비율이 높고, 빈도도 잦았습니다.국가데이터처의 '2025년 사회조사'와 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 작년 우리나라 13세 이상 인구 중 '평소 외로움을 느낀다'고 응답한 비율은 소득이 낮을수록 높아지는 경향을 보였습니다.월 평균 소득 100만원 미만 가구의 외로움 체감도는 57.6%로, 전체 평균(38.2%)보다 약 20%포인트(p) 높았습니다.600만원 이상 가구(33.0%)와 비교하면 약 1.7배 수준입니다.100만원 미만 가구 가운데 12.0%는 외로움을 '자주' 느낀다고 답했고, 45.6%는 '가끔' 느낀다고 응답했습니다.외로움을 '자주' 느낀다는 응답은 월 소득 100만원 미만 가구가 가장 높았습니다.그 다음으로 높은 100만∼200만원 가구(6.6%)의 약 두 배 수준이었습니다.소득 최하위층에서는 외로움을 일시적 감정보다 반복적으로 경험하는 비중이 상대적으로 높게 나타나는 것으로 풀이됩니다.소득이 증가할수록 외로움을 느낀다는 응답 비율은 단계적으로 하락했습니다.월 소득 100만∼200만원 미만 가구는 44.9%였고, 200만∼300만원 미만 가구는 39.7%였습니다.이어 300만∼400만원 미만과 400만∼500만원 미만 가구는 각각 36.7%로 비슷한 수준을 보였습니다.500만∼600만원 미만과 600만원 이상 가구는 각각 32.3%와 33.0%로 낮은 수준이었습니다.경제적 여건이 사회적 유대감과 정서적 안정에 일정 부분 영향을 미칠 가능성을 시사하는 대목입니다.최저 소득 구간에는 은퇴 후 경제활동에서 소외된 독거노인 등 고령층이 다수 포함되어 있어 노인 빈곤 문제가 극심한 사회적 고립으로 직결되고 있다는 분석도 나옵니다.실제로 연령대별로 초고령층에서 외로움 체감도가 가장 높았습니다.50대(41.7%), 60대(39.5%), 70대(41.7%)는 40% 안팎이다가 80세 이상(52.2%)에서 크게 뛰었습니다.인간관계 만족도에서도 소득별 격차가 나타났습니다.월 소득 100만원 미만 가구에서 인간관계에 만족한다고 응답한 비율은 37.8%로, 절반에 크게 못 미쳤습니다.반면 100만∼200만원 미만은 44.1%, 200만∼300만 원 미만은 50.1%로 소득이 증가할수록 만족도도 함께 높아졌습니다.300만∼400만원 미만 가구는 55.6%, 400만∼500만원 미만은 55.8%로 비슷한 수준을 보였고, 500만∼600만 원 미만은 61.0%에 달했습니다.600만원 이상 가구의 인간관계 만족도는 65.7%로 가장 높았으며, 100만원 미만 가구의 약 1.7배에 달했습니다.(사진=연합뉴스)