작년 4분기 고소득층 평균소비성향 4년 만에 최저

작년 4분기 고소득층이 번 돈 가운데 실제 소비에 쓴 비율이 4년 만에 가장 낮아졌습니다.추석 상여금 지급 등의 영향으로 소득은 크게 늘었지만, 소비 증가 폭이 이에 못 미친 영향으로 풀이됩니다.국가데이터처의 '2025년 4분기 가계동향조사'와 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 작년 4분기 소득 5분위(상위 20%) 가구의 평균소비성향은 54.6%로, 전년 동기 대비 0.4%포인트(p) 떨어졌습니다.4분기 기준 2021년(52.6%) 이후 4년 만에 가장 낮은 수칩니다.평균소비성향은 가계가 처분가능소득 중 소비로 지출하는 비율을 뜻합니다.처분가능소득은 전체 소득에서 세금, 이자 등 비소비지출을 빼고 남은 돈으로, 소비나 저축에 자유롭게 사용할 수 있습니다.5분위 가구의 평균소비성향은 관련 통계가 개편된 2019년 4분기 기준 55.6%로 2021년 52.6%까지 떨어졌다가 2023년 57.8%로 올랐으나 이후 2년 연속 감소셉니다.특히 2024년 4분기는 전년 동기 대비 2.8%p 떨어지며 가장 큰 폭의 하락세를 보였는데, 이때 소득은 늘었으나(3.7%), 소비지출은 소폭 줄어든(-0.3%) 영향이 컸습니다.작년 평균소비성향 감소세는 돈을 더 번 만큼 소비를 늘리지 않았기 때문입니다.소득 5분위 가구의 작년 월평균 명목 처분가능소득(936만1천원)은 5.0% 늘었습니다.전체 소득분위 가구 중에 가장 높은 증가율입니다.대기업의 상여금 지급 등의 영향으로 근로소득이 2019년 관련 통계 개편 이후 가장 큰 폭인 8.7% 급증했고, 이에 따라 명목 소득이 6.1% 증가한 영향이 큽니다.반면 명목 소비지출(511만원)은 4.3% 증가에 그쳤습니다.전체 가구의 소비지출 증가율 평균(3.6%)은 웃돌았지만, 5분위 가구의 소득이 늘어난 수준에는 미치지 못했습니다.고소득층이 쓸 수 있는 돈의 절반 가까이를 남기면서 명목 흑자액(425만원) 역시 5.9% 늘었습니다.흑자액은 처분가능소득에서 소비지출을 제외한 것으로, 흔히 저축이나 투자 등에 활용할 수 있는 여윳돈으로 불립니다.5분위 가구의 흑자액은 2년 연속 늘어 2년 연속 400만원대를 기록하고 있습니다.이는 일회성·임시성 소득의 증가가 일상 소비의 즉각적인 확대로 이어지지 않고, 고소득층의 소득 증가가 소비 증가로 이어지는 경향이 약해진 영향이 맞물린 결과로 풀이됩니다.한국은행은 지난 27일 '부문별 성장 차별화가 물가에 미치는 영향' 보고서에서 최근 고소득층(4∼5분위)의 한계소비성향(MPC)이 2020∼2021년 0.11에서 2022∼2023년 0.07로 하락한 것으로 추정했습니다.MPC는 늘어난 소득 중 실제 소비에 쓰는 금액 비율입니다.기존에도 다른 소득분위에 비해 상대적으로 낮았던 고소득층의 MPC가 최근 들어 더 낮아지는 경향을 보인 것입니다.