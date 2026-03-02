트럼프, 언론에 이란 공격기간 "4주 과정" 거론

▲ 백악관에 도착한 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 대(對)이란 전격적인 군사 공격작전인 '장대한 분노'(Epic Fury) 작전과 관련, "모든 것이 계획보다 앞서고 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 CNBC 기자와의 전화 인터뷰에서 "작전이 매우 잘 진행 중"이라며 이같이 말했다고 CNBC가 보도했습니다.이러한 언급은 전날 개시된 이란에 대한 미국과 이스라엘의 집중 공습으로 이란 최고 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이(86)를 비롯해 이란 지도부 핵심 인사들를 제거하는 등 이번 작전의 성과가 예상한 것보다 일찍 나오고 있는 점을 의미하는 것으로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 이란에 대해 "매우 폭력적 정권이다. 역사상 가장 폭력적 정권의 하나"라며 "우리는 우리를 위해서뿐 아니라 세계를 위해서 우리의 임무를 수행하고 있다"고 말했습니다.그는 또 작전을 종료할 잠재적 출구(off-ramp)는 여러가지 변수에 달려 있다고 했다고 CNBC는 전했습니다.트럼프 대통령은 작전 진행 상황에 대해 "매우 긍정적인 방향으로 진행되고 있다"라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 폭스뉴스 인터뷰에서는 "상황이 빠르게 진행 중"이라며 "아무도 우리가 거두고 있는 성공을 믿지 못할 것이다. 한번의 공격으로 48명의 (이란) 지도자가 사라졌다"고 말했습니다.이와 함께 MS나우 방송은 전날 밤 이뤄진 트럼프 대통령과의 전화 통화에서 트럼프 대통령이 하메네이 제거 후 "그곳(이란)의 많은 사람들과 이야기하고 있다"고 말했으나 구체적으로 대화 대상이 누구인지는 밝히지 않았다고 했습니다.미 시사주간 애틀랜틱도 트럼프 대통령이 이날 오전 전화 인터뷰에서 "그들은 대화를 원하고, 나는 대화에 동의했다. 그래서 나는 그들과 대화할 것"이라며 이란의 새로운 지도부와 대화할 것임을 시사했다고 보도했습니다.트럼프 대통령은 NBC방송 인터뷰에서 이번 작전 중 미군 3명이 사망한 것과 관련해 "이런 작전에서는 사상자가 발생할 것으로 예상한다. 사상자는 예상했던 것"이라며 "결국 이(이란에 대한 공격)는 세계에 매우 좋은 결과가 될 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 또 이번 작전을 통해 기대되는 결과에 대해 "좋은 결과는 많이 있다"며 "첫 번째는 그들을 제거하는 것, 살인자와 폭력배들로 이뤄진 전체 집단을 없애는 것"이라고 말해 '이란 지도부' 축출이 주요 목표 중 하나임을 시사했습니다.그러면서 "우리는 단기 버전을 할 수도, 장기 버전을 할 수도 있다"며 군사작전의 단기·장기 시나리오를 모두 열어둔 입장을 보였습니다.트럼프 대통령은 외교적 해법을 위해 공격을 중단하고 협상을 이어갈지에 대해선 "모르겠다"며 이란이 미국의 요구 조건을 만족한다면 중단할 수 있겠지만 "지금까지 그들은 그러질 못했다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 영국 데일리메일과의 인터뷰에서는 앞으로 이란에 대한 공격이 길면 '4주' 동안 이어질 것으로 내다봤습니다.트럼프 대통령은 "항상 4주 과정이었다. 우리는 4주 정도가 될 것으로 예상했다"며 "큰 나라인 만큼 4주 정도, 아니면 그보다 짧게 걸릴 것"이라고 말했습니다.그는 이란의 새 지도부와 대화 시점에 대해선 "모르겠다"며 "그들도 대화하길 원한다. 하지만 나는 이번 주가 아니라 지난 주에 대화했어야 한다고 말해왔다"고 했습니다.트럼프 대통령은 또 이번 공격 이후 이란에서 민주주의가 성장할 것을 희망한다면서 "지켜보는 것은 매우 흥미로울 것이다. 많은 일이 일어날 수 있고 매우 긍정적인 많은 일이 일어날 수 있다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 사망한 미군 병사들의 가족을 "적절한 시기에 만날 예정"이라며 델라웨어주 도버 공군기지에서 열리는 전사한 미군 병사 유해 귀환 및 운구식에 참석하거나 가족을 백악관에 초대할 예정이라고 했습니다.트럼프 대통령은 이란 공격 개시 시점부터 이날 현재까지 자신의 자택인 플로리다주 팜비치의 마러라고 리조트에 머무르며 이란 공격 작전과 관련한 각종 상황을 보고받고 있습니다.트럼프 대통령은 이날 이스라엘, 바레인, 아랍에미리트(UAE) 지도자들과 통화했다고 백악관이 밝혔습니다.아울러 2명의 사망자가 발생한 텍사스 오스틴 총격 사건과 관련한 상황도 보고받았습니다.트럼프 대통령은 이날 오후 워싱턴DC 백악관으로 복귀했습니다.통상적인 주말과 달리 골프 일정을 잡지 않은 것은 군사작전이 진행 중인 상황을 고려한 것으로 보입니다.일요일 오전 방송 인터뷰에 적극 나서던 미 정부 당국자들도 이날은 인터뷰를 자제하는 모습을 보였습니다.한편, 미 중앙정보국(CIA)은 이번 대이란 군사작전 전 수개월간 하메네이를 비롯한 이란 고위 지도부의 동향을 추적해왔다고 AP통신이 소식통을 인용해 보도했습니다.이 같은 정보는 이스라엘 관계자들과 공유됐으며 이번 주말 공습 시점은 해당 정보를 반영해 부분적으로 조정된 결과라고 이 관계자는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)