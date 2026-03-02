송성문, 3타수 무안타…MLB 시범경기 타율 0.167

▲ 지난 28일(한국시간) 콜로라도 로키스와의 2026 MLB 시범경기에 출전한 송성문

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스의 내야수 송성문이 시범 경기 3경기 연속 안타에 도전했으나 뜻을 이루지 못했습니다.샌디에이고는 미국 애리조나주 스코츠데일의 스코츠데일 스타디움에서 열린 2026 MLB 시범 경기 샌프란시스코 자이언츠와 원정경기에서 9대 1로 크게 졌습니다.최근 2경기 연속 안타를 쳤던 송성문은 이날 5번 타자 2루수로 선발 출전해 3타수 무안타에 삼진 1개를 기록했습니다.시범 경기 타율은 0.167로 내려왔습니다.송성문은 첫 타석인 1회초 투아웃 1루에서 지난 시즌 15승 투수이자 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 미국 대표팀으로 활약할 예정인 우완 로건 웹을 상대했습니다.볼카운트 1볼 2스트라이크에서 4구째 바깥쪽 낮은 코스의 체인지업를 받아쳤지만 유격수 땅볼로 아웃 됐습니다.4회초 투아웃 상황에서 우완 JT 브루베이커의 시속 151.3km 싱커를 걷어 올렸지만 중견수가 잡으며 물러났습니다.세 번째 타석이던 6회초엔 기회를 맞았습니다.투아웃 1, 3루에서 우완 트리스탄 벡을 6구까지 승부를 이어갔지만, 결국 시속 153km의 바깥쪽 높은 포심패스트볼에 방망이가 돌아가며 삼진을 당했습니다.이후 6회말 수비에서 닉 솔락과 교체되며 경기를 마쳤습니다.(사진=게티이미지)