반정부 시위로 균열…이란, 대미 협상 실패로 위기

이란에서는 이미 지난해 말부터 반정부 시위가 격렬해지며 신정 체제에 균열이 생길 조짐이 본격화하고 있었습니다. 이란 정부는 민간인들을 살상하며 시위를 강경 진압했지만 결국 미국과 핵협상에 실패하면서 공격을 받고 최대 위기에 몰리게 됐습니다.



임찬종 기자입니다.



지난해 연말부터 시작된 이란의 반정부 시위는 순식간에 이란 전역 100여 개 도시로 번졌습니다.



[하메네이는 물러나라!]



핵협상 실패로 서방의 경제 제재가 재개되면서 화폐 가치가 폭락하고 물가가 폭등한 것이 주원인이었습니다.



체제 붕괴 가능성까지 거론되자 이란 정부는 강경 진압에 나섰습니다.



이 과정에서 유혈사태가 벌어지면서 최소 3천 명, 최대 3만 명 이상이 사망한 것으로 알려졌습니다.



[이란인 의사 (CNN 동영상 제보자) : 진압군의 실탄 사격이 시작되면서 병상이 가득 찼습니다. 대부분 산탄이나 그와 유사한 부상을 입은 환자들이었습니다.]



민간인 살상이 계속되자 트럼프 미 대통령은 개입 가능성을 시사했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (지난 1월) : 우리는 (이란 사태에) 개입할 겁니다. 이란 정부가 아파할 곳을 매우 강하게 때릴 겁니다.]



다급해진 이란은 지난달 6일 미국과의 핵협상을 재개했습니다.



하지만 미국은 협상 와중에도 베네수엘라 작전에 투입됐던 포드 항모 전단까지 급파하는 등 2003년 이라크전 이후 최대 규모 군사력을 이란 근처에 집결시켰습니다.



지난달 19일에는 트럼프 대통령이 "앞으로 10일~15일"이라고 협상 시한까지 제시하며 강하게 압박했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (지난달 19일) : 협상이 이루어지지 않는다면 분명 나쁜 일들이 벌어질 것입니다.]



하지만 세 차례 핵 협상에서도 완전한 핵 포기를 요구한 미국과 평화적 이용은 하겠다고 주장한 이란은 타협에 실패했습니다.



결국 3차 협상 이틀 뒤 미국과 이스라엘의 대규모 공습으로 최고지도자 하메네이까지 숨지면서 이란은 최대 위기에 내몰렸습니다.



