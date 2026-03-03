'미우새' 문채원, "나와 다른 텐션 가진 사람 좋아"···미우새 아들 중 그의 선택은?

문채원이 미우새 아들 중 선택한 1인은?



1일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 첫사랑의 아이콘 문채원이 스페셜 MC로 등장했다.



이날 방송에서 문채원의 등장에 신동엽은 "5년 만이다. 5년 전 장훈이를 심쿵하게 만들고 연락 두절됐다"라고 능청을 떨었다.



5년 전 심쿵 애교로 화제가 되었던 문채원. 이에 문채원은 "장훈아 1조만 줘봐"라며 심쿵 애교 2탄을 선보였고, 서장훈은 금세라도 모두 내어줄 것 같은 표정을 지어 웃음을 자아냈다.



또한 모벤져스는 그런 문채원을 사랑스럽게 바라보았다. 이에 MC들은 모벤져스의 아들들 중에서 한 명과 연애를 한다면 누구를 택할지 물었다.



이에 문채원은 김희철을 택했다. 그러자 신동엽은 "얼굴 안 본다더니"라며 문채원의 선택을 재밌어했다. 이에 문채원은 "저랑 다른 텐션을 가진 분이 좋다"라고 선택 이유를 밝혔다.



이 모습을 지켜보던 허경환의 어머니는 "우리 경환이 가정적인데. 같이 살아도 재밌다"라며 아들의 장점을 어필해 폭소를 자아냈다.



