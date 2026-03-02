전남-광주 통합법 등 통과…'TK 통합법' 놓고 진통

<앵커>



개헌의 선결 조건인 국민 투표법 개정안과 전남·광주 통합법을 비롯해 4개 법안이 밤사이 국회 본회의를 통과했습니다. 국민의힘이 대구·경북 통합법 처리를 요구하면서 무제한토론, 필리버스터는 일단 중단됐는데, 민주당은 국민의힘이 대전·충남 통합도 당론으로 입장을 정하면 논의해보겠다고 조건을 걸었습니다.



하정연 기자입니다.



모든 재외국민의 투표권을 보장하는 것을 골자로 하는 국민투표법 개정안과 전남·광주 통합특별법, 지방자치법 개정안, 아동수당법 개정안이 어젯밤(1일) 민주당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다.



국민의힘이 지난달 24일부터 5박 6일간 이어온 필리버스터, 무제한 토론을 전격 중단하면서 민주당이 속전속결로 법안 처리에 나선 것입니다.



앞서 국민의힘은 "대구·경북 행정통합법 처리를 위한 국회 법제사법위원회 개최를 민주당이 거부하는 상황을 타개하기 위한 결정"이라며 어제 오후 필리버스터를 중단했습니다.



하지만 민주당은 행정통합에 대해 국민의힘이 찬성이든 반대든 명확한 당론을 정하라고 맞섰습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 더불어민주당은 더 이상 대구경북통합법 처리를 보류하거나 거부할 아무런 명분이 없다는 점을 분명히 말씀드립니다.]



[한병도/민주당 원내대표 : 필리버스터를 하네, 안 하네가 중요한 게 아니고 (행정통합에 대한) 단일한 안을 진정성 있게 만들어오라는 겁니다.]



결국 국민의힘은 어젯밤 의원총회를 열고 대구·경북 통합법 처리를 당론으로 추인했지만, 민주당은 오락가락한 입장에 대해 대국민 사과하고 충남·대전 통합법에 대한 입장도 당론으로 결정하라는 조건을 내걸었습니다.



[김현정/민주당 원내대변인 : 이 두 가지가 행정통합과 관련된 논의의 전제 조건이다….]



민주당은 당초 충남·대전 통합법을 추진해왔지만 국민의힘 반대로 국회 법사위 단계에서 보류한 만큼, 대구·경북 통합법 처리와 연계해 협상에 나설 것으로 예상됩니다.



