1. 미 "이란 함정 9척 격침…미군 8명 사상"



트럼프 대통령이 이란 해군함정 9척을 격침했다고 밝혔습니다. 미국은 현재까지 미군 3명이 숨지고 5명이 중상을 입었다고 발표했습니다.



2. "이란 공격 확대"…"복수와 응징은 의무"



이스라엘이 이란 최고지도자 하메네이가 숨진 이후에도 공격을 확대해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 이란은 '복수와 응징은 자신들의 의무'라며 맞서고 있습니다.



3. "모든 분야 철저히 대비"…오늘 한-싱가포르 정상회담



싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 이란 사태와 관련해 국무총리를 중심으로 비상대응 체제를 유지하며 모든 분야에 철저히 대비하고 있다고 강조했습니다. 이 대통령은 오늘(2일) 로렌스 웡 총리와 정상회담을 합니다.



4. 전남-광주 통합법 등 통과…'TK 통합법' 놓고 진통



전남-광주 통합특별법과 국민 투표법 개정안 등 4개 법안이 어젯밤 국회 본회의를 통과했습니다. 국민의힘이 대구-경북 통합법 처리를 당론으로 추인하며 법사위 개최를 요구했지만, 민주당은 충남-대전 통합법에 대한 입장도 정하라며 맞서고 있습니다.