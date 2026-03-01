이 대통령 "싱가포르, 이상적 파트너…그 중심엔 동포 여러분"

▲ 이재명 대통령이 1일 싱가포르 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다.

싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 "한국과 싱가포르는 통상과 투자 분야에서 인공지능(AI), 에너지, 방산 분야로 무대를 넓혀가며 미래지향적 협력을 본격화하고 있다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(1일), 싱가포르 리츠칼튼 호텔에서 열린 동포들과의 만찬 간담회에서 이같이 말하고, "싱가포르 한인사회도 대한민국의 민간 외교관으로 역할을 해달라. 가교역할에 도움이 필요한 부분이 있다면 언제든 가감 없이 알려달라"고 당부했습니다.이 대통령은 또, "한국과 싱가포르는 부족한 천연자원을 인적 자원으로 극복해 온 경험을 바탕으로 서로에게 가장 이상적인 파트너가 될 수 있다"며, "그 중심에 바로 동포 여러분들이 서 계시다"고 말했습니다.그러면서, "양국 수교가 1975년에 이뤄졌는데 싱가포르 한인회는 이보다 앞선 1963년에 설립됐다"며 "이는 3·1 운동의 핵심 정신인 자주성과도 일맥상통한다"고 평가했습니다.이 대통령은 재외동포들과의 만남에서 여러 차례 강조해온 '동포사회에 대한 정부의 확고한 지원 의지'를 재차 강조했습니다.이 대통령은 "제가 최근 외교부에 전 세계 동포사회의 민원과 건의 사항을 전수조사할 것을 지시했다"며 "이는 역대 정부에서 한 번도 시도되지 않은 획기적이고 방대한 작업으로, 현재까지 약 1,400개의 건의가 들어왔다"고 언급했습니다.그러면서, "제 예상보다는 건의 건수가 많지 않았다"며 "지속해 의견을 수렴하면서 제가 할 수 있는 일에서는 최선을 다하겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)