파키스탄서 미국 영사관 습격 시도…9명 사망

▲ 파키스탄 카라치 친이란 무슬림 시위대

미국과 이스라엘의 공습으로 이란 최고지도자가 사망한 가운데 파키스탄에서 친이란 무슬림 시위대가 미국 영사관을 습격하려다가 9명이 총격으로 숨졌습니다.현지시간 1일, 로이터·AP·AFP 통신 등에 따르면 이날 파키스탄 최대 도시인 남부 신드주 카라치에서 친이란 시아파 무슬림 시위대가 미국 영사관 습격을 시도했습니다.이 과정에서 현지 경찰·보안군과 충돌했고, 시위에 참여한 수백 명 가운데 9명이 숨졌다고 로이터는 보도했습니다.또 34명이 다쳐 병원으로 옮겨졌으며 일부는 중상이어서 사망자 수가 더 늘어날 수 있다고 외신들은 전했습니다.카리치 현지 병원 측은 사망자들 모두 총격을 받았다고 밝혔습니다.파키스탄 매체 지오뉴스도 부상자들이 총격을 받거나 곤봉에 맞아 다쳤다고 보도했습니다.카라치 당국 대변인은 로이터에 미국 영사관 경비요원들이 시위대를 향해 발포했다며 "영사관 관계자들과 지속해서 연락하고 있다"고 말했습니다.이날 미국 영사관 정문 밖에서도 시위대는 경찰 초소와 차에 불을 지르는 등 경찰·보안군과 격렬하게 맞붙었습니다.시위대는 전날 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 숨지자 항의하기 위해 미국 영사관을 습격하려고 했습니다.현장 영상에서 시위대는 하메네이 최고지도자의 사진을 들고는 "미국에 죽음을"이라고 외쳤습니다.파키스탄 고위 경찰 관계자는 시위대가 잠시 미국 영사관을 공격했으나 이후 해산됐다며 "현재는 상황을 완전히 통제하고 있다"고 말했습니다.파키스탄 다른 지역에서도 '친이란 시위'가 대규모로 열렸습니다."미국은 물러가라"고 외치는 시위대는 북부 길기트-발티스탄 스카르두에 있는 유엔 사무소 건물에 불을 질렀습니다.현지 당국 관계자는 "유엔 사무소 외부에 시위대가 모여 건물을 불태웠다"면서도 사상자는 아직 확인되지 않았다고 말했습니다.모신 나크비 파키스탄 내무부 장관은 "하메네이 (이란 최고지도자) 추모의 날을 맞아 파키스탄 모든 국민이 이란 국민과 슬픔을 함께한다"면서도 평화 시위를 촉구했습니다.파키스탄 주재 미국대사관은 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 추가 시위 움직임을 주시하고 있다며 현지에 있는 자국민에게도 주의를 당부했습니다.파키스탄에는 수니파 무슬림이 많지만, 세계에서 시아파 무슬림 인구도 이란과 이라크 다음으로 많은 국가입니다.시아파 무슬림은 2억 5천만 명가량인 파키스탄 인구의 15%가량을 차지합니다.(사진=AP, 연합뉴스)