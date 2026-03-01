뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

핸드볼 리그 부산시설공단, 삼척시청 꺾고 3위 올라

편광현 기자
작성 2026.03.01 22:28 조회수
핸드볼 리그 부산시설공단, 삼척시청 꺾고 3위 올라
▲ 1일 SK와 경기에서 슛을 시도하는 경남개발공사 이연송

부산시설공단이 삼척시청을 꺾고 핸드볼 H리그 여자부 3위에 올랐습니다.

신창호 감독이 지휘하는 부산시설공단은 오늘(1일) 충북 청주시 SK호크스아레나에서 열린 신한 SOL뱅크 2025-2026 핸드볼 H리그 여자부 2라운드 삼척시청과 경기에서 34대 26으로 이겼습니다.

지난 1월 1라운드 맞대결에서 삼척시청에 24대 28로 패한 부산시설공단은 2라운드에서 설욕전을 펼치며 순위도 3위로 한 계단 올라섰습니다.

부산시설공단은 전반을 19-8로 크게 앞서며 일찌감치 승리를 잡았습니다.

부산시설공단 김다영이 혼자 8골을 터뜨렸고, 이혜원과 정가희도 7골씩 기록하며 팀 승리를 이끌었습니다.

단독 2위 자리에서 선두를 추격하던 삼척시청은 이번 시즌 1위 SK 슈가글라이더즈 외의 팀에는 처음 패했습니다.

앞서 열린 경기에서는 SK가 경남개발공사를 25-22로 물리치고 개막 후 12연승 행진을 이어갔습니다.

(사진=한국핸드볼연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지