청와대, 이란 사태에 내일 전원 정상출근…"비상체제 유지"

▲ 강훈식 대통령비서실장

청와대는 삼일절 대체공휴일인 내일(2일), 전 직원이 정상 출근하고 이란 사태 등에 따른 국제 정세 대응에 만전을 기하기로 했습니다.SBS 취재를 종합하면, 강훈식 대통령비서실장은 오늘(1일), 대통령비서실 소속 비서관과 행정관 등 모든 직원에게 내일 정상 출근할 것을 지시했습니다.이재명 대통령이 싱가포르와 필리핀 순방 일정으로 출국한 상황에서 정부 대응에 빈틈이 없게 하겠단 겁니다.이 대통령은 자신의 SNS를 통해 "국제정세가 불안하지만 국민 여러분께서는 전혀 걱정하지 않으셔도 된다"며, 내각과 청와대가 철저히 대비하고 있다고 강조했습니다.이 대통령은 "실물경제, 금융, 군사안보 등 모든 분야에서 김민석 총리를 포함한 내각이 철저히 대비하고 있다"면서, "대통령실(청와대) 또한 강훈식 비서실장 이하 모든 비서관들이 비상체계를 유지하며 만약에 있을 수도 있는 모든 가능성에 대비하고 있다"고 밝혔습니다.이 대통령은 또, 순방 기간 국무총리를 중심으로 비상 대응 체제를 유지하고, 중동 상황과 경제 영향, 재외국민 안전 대책을 수시로 보고하라고 지시했습니다.