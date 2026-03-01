이란 대통령 "복수와 응징은 우리의 의무"

마수드 페제시키안 이란 대통령은 1일(현지시간) 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자의 사망에 대해 낸 추도사에서 보복을 경고했습니다.



페제시키안 대통령은 "이란 이슬람공화국은 이 역사적인 범죄의 가해자와 배후조종자들에게 복수하고 응징하는 것을 의무이자 정당한 권리로 간주한다"며 "이 위대한 책임과 의무를 완수하기 위해 역량을 총동원하겠다"고 말했습니다.



전날 아야톨라 하메네이가 사망한 뒤 이란 정부와 군의 요인들이 이날 추모사를 잇달아 내는 가운데 페제시키안 대통령의 추모사가 이날 오후까지 지연되면서 그의 신변에 이상이 있는 것 아니냐는 의문이 제기되기도 했었습니다.



이에 모하마드 마흐디 타바타바에이 대통령실 공보차석은 이날 IRNA통신에 "페제시키안 대통령의 건강과 안전은 완전한 상태"라고 말했습니다.



페제시키안 대통령은 이란 헌법상 최고지도자의 유고 시 권한 대행을 위해 임시로 구성되는 지도자위원회 3명 중 1명입니다.



전날 이스라엘 공영 방송 칸은 이스라엘 소식통을 인용해 "이번 공격 표적은 최고지도자 하메네이와 페제시키안 대통령"이라고 보도했었습니다.