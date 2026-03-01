프로배구 페퍼, 흥국생명 제압…준플레이오프도 가능

▲ 공격 펼치는 페퍼저축은행 조이

페퍼저축은행이 플레이오프 직행을 노리는 흥국생명의 덜미를 잡았습니다.페퍼저축은행은 오늘(1일) 광주 페퍼스타디움에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 여자부 홈 경기에서 흥국생명을 세트 점수 3대 1(25대 21, 20대 25, 25대 23, 25대 16)로 꺾었습니다.6위 페퍼저축은행은 승점 41(14승 18패)로 5위 IBK기업은행(승점 47·15승 17패)을 6점 차로 추격했습니다.반면 3연패에 빠진 3위 흥국생명은 승점 53(17승 16패)에 머물렀습니다.흥국생명이 4위 GS칼텍스(승점 48·16승 15패)와 격차를 벌리지 못하면서 준플레이오프(준PO) 성사 가능성도 커졌습니다.프로배구 준PO는 3, 4위 팀의 승점 차가 3점 이하일 때 열린다.흥국생명은 정규리그 3경기, GS칼텍스는 5경기를 남겨두고 있습니다.승부의 분수령은 세트 점수 1대1로 맞선 3세트였습니다.페퍼저축은행은 21대 17에서 4연속 실점하면서 21대 21 동점을 허용했습니다.흐름을 내준 상황에서 박사랑이 흥국생명 박민지의 오픈 공격을 블로킹으로 막아내 급한 불을 껐습니다.팀 분위기를 수습한 뒤엔 외국인 선수 조이 웨더링턴(등록명 조이)이 해결사로 나섰습니다.조이는 22대 21, 23대 23에서 침착하게 득점하며 리드를 지켰습니다.24대 23에선 상대 팀 정윤주의 공격이 코트 밖으로 벗어나면서 2세트를 25대 23으로 마무리했습니다.천신만고 끝에 3세트를 가져온 페퍼저축은행은 4세트에서 경기를 마무리했습니다.12대 13에서 박은서, 조이의 연속 득점 등으로 4점을 더하며 16-13으로 달아났고, 16대 14에서 7연속 득점에 성공하며 승부에 쐐기를 박았습니다.조이는 이날 양 팀 최다인 39점을 몰아치며 팀 공격을 이끌었다.반면 흥국생명 외국인 선수 레베카 라셈(등록명 레베카)은 공격 성공률 19.05%로 부진한 모습을 보였습니다.레베카는 지난달 26일 GS칼텍스전에서도 공격 성공률 33.33%를 기록하는 등 최근 흐름이 좋지 않습니다.부산 강서체육관에서 열린 남자부 경기에선 현대캐피탈이 홈 팀 OK저축은행을 세트 점수 3대 0(25대 15, 26대 24, 25대 20)으로 완파하고 선두 경쟁에 다시 불을 지폈습니다.2연패에서 벗어난 2위 현대캐피탈은 승점 62(20승 12패)를 기록하며 1위 대한항공(승점 63·21승 10패)과 격차를 승점 1로 좁혔습니다.반면 6위 OK저축은행은 4연패 수렁에 빠졌습니다.승점 45(15승 17패)를 기록한 OK저축은행은 3위 KB손해보험(승점 52·17승 15패)과 간격을 줄이지 못했습니다.OK저축은행은 정규리그 4경기만을 남겨둔 상황이라 추격이 쉽지 않습니다.현대캐피탈 외국인 선수 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)는 블로킹 3개, 서브 에이스 2개를 합해 양 팀 최다인 25점을 올렸습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)