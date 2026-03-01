이란 여자 축구대표팀 감독, 공습 관련 질문에 침묵

▲ 2026 AFC 여자 아시안컵 조별리그 A조 공식 기자회견에 나선 이란 여자 대표팀의 마르지예 자파리 감독

한국과 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 조별리그 A조 1차전을 하루 앞둔 이란 여자 축구대표팀의 마르지예 자파리 감독이 미국과 이스라엘의 이란 공습에 말을 아꼈습니다.자파리 감독은 오늘(1일, 한국시간) 호주 골드코스트 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 미국과 이스라엘의 공습으로 최고 지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망한 것과 관련한 질문에 "지금 시점에서 그런 문제들에 이야기하는 것은 적절치 않다"고 밝혔습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 오늘 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 "역사상 가장 사악한 사람 중 한 명인 하메네이가 사망했다"고 공개했습니다.자파리 감독은 이에 대해 "여기에 있는 대표팀 선수들은 중요한 대회를 치르기 위해 호주에 왔다"며 "질문은 마땅히 경기에 관한 것이어야 한다"고 말했습니다.기자회견을 진행한 AFC 관계자도 "공습 관련 질문은 여기까지 받겠다"며 "질문은 감사하지만, 경기에만 집중해 달라"고 축구 이외의 질문은 차단했습니다.이란 대표팀의 주장인 자흐라 간바리 선수도 선수들이 조별리그 통과와 2027 브라질 여자 월드컵 본선 진출에만 집중하고 있다고 강조했습니다.간바리 선수는 "한국, 호주, 필리핀까지 강팀들과 같은 조에 포진했다"며 "우리 선수들의 마음가짐은 신의 뜻에 따라 반드시 조별리그를 통과하는 것"이라고 말했습니다.이어 "신의 뜻대로 월드컵 본선에 진출해 큰 성공을 거두는 데 집중하고 있다"고 덧붙였습니다.아시아 여자축구의 최강을 가리는 2026 AFC 여자 아시안컵은 오늘부터 오는 21일까지 호주 시드니, 퍼스, 골드코스트 3개 도시의 5개 경기장에서 치러집니다.참가국 12개 팀이 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치르고, 각 조 1·2위와 3위 중 성적이 좋은 상위 2개 팀이 8강 토너먼트로 우승국을 가립니다.준결승에 진출한 4개 팀과 8강 탈락 팀이 펼치는 플레이오프에서 살아남은 2개 팀은 2027 브라질 여자 월드컵 본선 티켓을 차지합니다.한국과 이란은 내일 저녁 6시 호주 골드코스트의 골드코스트 스타디움에서 조별리그 A조 1차전을 벌입니다.(사진=EPA, 연합뉴스)