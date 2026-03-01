'2008년생' 오수민, 유럽여자프로골프투어 포드 오픈 준우승

▲ 유럽여자프로골프투어 포드 위민스 NSW 오픈에서 준우승 차지한 오수민

여자 골프 기대주 오수민(신성고) 선수가 유럽여자프로골프투어 포드 위민스 NSW 오픈에서 준우승을 차지했습니다.오수민 선수는 오늘(1일, 한국 시간) 호주 뉴사우스웨일스주 울런공 골프클럽(파71·6천145야드)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 8개와 보기 3개를 묶어 5언더파 66타를 기록하면서 최종 합계 15언더파 269타를 적어냈습니다.그는 아가트 레네(프랑스·16언더파 268타) 선수에게 한 타 차로 우승 트로피를 내줬으나 에이프릴 앙구라사라니(태국) 선수와 공동 2위에 오르며 자신의 이름을 알렸습니다.아마추어 초청 선수로 출전한 2008년생 오수민 선수는 1라운드에서 이븐파로 공동 23위에 머물렀으나 2, 3라운드에서 각각 5타를 줄이며 선두권으로 도약했고, 4라운드 막판엔 단독 선두에 오르며 우승 기대를 키웠습니다.하지만 마지막 3개 홀에서 두 타를 잃어 아쉽게 정상 문턱에서 물러났습니다.오수민 선수는 경기 후 소속사 프레인스포츠를 통해 "대회 기간 내내 집중력을 유지하려고 노력했다"며 "우승을 놓쳐 아쉽지만, 이번 경험을 바탕으로 더 성장하겠다"고 다짐했습니다.(사진=프레인스포츠 제공, 연합뉴스)