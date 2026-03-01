[자막뉴스] 트럼프, SNS로 중대 발표 이어가…"반격시 응징 할 것"

미국과 이스라엘의 이란 공습 이틀째인 오늘 트럼프 대통령이 소셜미디어로 중대 발표를 이어 갔습니다.



트럼프 대통령은 오늘 자신의 트루스 소셜 계정에 "이란이 매우 강력하게, 그들이 했던 어떤 공격보다 강력하게 공격하겠다고 언급했다, 하지만 그렇게 하지 않는 것이 좋을 것이다"라고 밝히며, "만약 그들이 그렇게 한다면, 전에 본 적 없는 위력으로 그들을 응징할 것" 이라고 말했습니다.



그러면서 이 문제에 관심을 가져줘서 고맙다고 적었습니다.



트럼프 대통령은 이날 백악관으로 복귀하지 않고 플로리다주 마러라고 자택에 머무르며 미국과 이스라엘의 공격 상황을 점검했습니다.



트럼프 대통령은 이란 공격을 개시한 이후에도 미리 촬영한 영상을 소셜미디어에 올리기도 했습니다.



아직까지 공개 석상에 모습을 드러내지 않았으며 공식적인 대국민 연설도 없습니다.



이에 대해 뉴욕타임스는 트럼프 대통령이 의회나 국민을 상대로 군사 공격의 정당성을 설득하려는 노력은 생략한 채 소셜미디어로만 '일방통행식' 소통을 이어가고 있다고 지적했습니다.



트럼프 대통령은 지난해 이란 핵시설 공습을 단행했을 때 백악관에서 대국민 연설을 했고, 올해 초 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령 체포 작전 때는 직접 기자들의 질문을 받기도 했습니다.



그러나 이번 공격 이후 트럼프 대통령은 기자단 앞에 나서지 않았고, 별도 기자회견 없이 일부 기자들과 전화 통화만 한 것으로 알려졌습니다.



(구성 : 소환욱 / 영상편집 : 나홍희 / 제작 : 디지털뉴스부)