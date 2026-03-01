이란 '3인 지도자위' 구성…최고지도자 임시 대행

이란은 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망함에 따라 헌법에 따라 3인 체제의 임시 지도자위원회를 구성한다고 국영 IRNA 통신이 보도했습니다.



IRNA 통신은 최고지도자 유고 시 권한 대행을 규정한 헌법 111조에 따라 마수드 페제시키안 대통령, 골람호세인 모흐세니 에제이 사법부 수장, 헌법수호위원회의 이슬람법 전문가 1명 등 3명이 지도자위원회를 구성해 과도기에 최고지도자의 임무와 권한을 대행한다고 전했습니다.



아야톨라 하메네이의 최측근 인사이자 고문 모하마드 모흐베르 전 수석부통령도 이 매체에 이같은 사실을 확인했습니다.



헌법에 따라 이란 헌법기구 전문가위원회는 되도록 신속히 차기 최고지도자를 선출해야 합니다.



이란 전문가들은 제도적으로 구성된 임시 지도자위원회보다는 '하메네이의 오른팔'로까지 불렸던 모흐베르 전 부통령과, 현재 군사·안보를 총괄하는 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 전시 상황에서 실권을 쥐게 될 것이라고 전망합니다.



모하마드 바게르 갈리바프 의회(마즐리스) 의장은 "지난해엔 시온주의 적들에게 교훈을 주는 데 몇 시간 걸렸다"며 "하지만 이번에 보듯 우리의 군사·관리 구조는 이미 개인중심의 리더십에서 벗어나 체계화됐다"고 말했습니다.



그러면서 "이맘 하메네이 순교 후 상황을 포함한 모든 시나리오에 대해 계획을 세워뒀다"며 "지도자위원회의 결성과 공직자, 군, 국민 사이에서 상상할 수 없는 결속력이 형성되는 걸 보게 될 것"이라고 주장했습니다.



라리자니 사무총장도 국영방송에 나와 임시 기구인 지도자위원회가 이날 구성돼 업무에 착수한다고 말했습니다.



또 차기 최고지도자를 뽑기 위해 전문가회의가 이날 소집된다고 덧붙였습니다.



이란 정부는 전날 미국과 이스라엘의 공습으로 이슬람혁명수비대(IRGC)의 모하마드 파크푸르 총사령관과 아야톨라 하메네이의 수석 안보고문 알리 샴카니가 사망했다고 공식 확인했습니다.



이란 정예군인 혁명수비대는 지난해 6월 미국·이스라엘의 폭격으로 당시 총사령관 호세인 살라미가 사망한 데 이어 또한번 수장을 '적국'의 공격으로 잃게 됐습니다.