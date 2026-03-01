연휴 마지막날 전국 눈비…강원엔 산지 중심 '대설'

삼일절 연휴 마지막 날인 내일(2일), 전국에 눈이나 비가 내리겠습니다.



특히 강원도 산지를 중심으로 매우 많은 눈이 쏟아질 것으로 보입니다.



기상청은 제주 남쪽 해상을 지나는 저기압과 북서쪽에서 다가오는 기압골의 영향으로 내일부터 모레 사이 전국에 비나 눈이 오겠다고 예고했습니다.



현재 강원 동해안과 산지에 내리는 눈비는 내일 새벽 호남 지역을 시작으로, 오전에는 전국 대부분 지역으로 확대될 전망입니다.



이번 눈비는 강원 산지와 동해안, 그리고 제주도에 집중되겠습니다.



모레까지 예상 적설량은 강원 산지에 최고 40cm 이상, 경북 북동 산지에 5에서 10cm, 강원 북부 동해안에는 최고 15cm 이상의 많은 눈이 쌓이겠습니다.



서울과 경기 북서부의 예상 적설량은 1cm 미만으로 기록될 것으로 보입니다.



기상청은 이번에 내리는 눈이 습기를 많이 머금어 무거운 '습설'인 만큼, 비닐하우스 등 시설물이 무게를 이기지 못하고 무너지는 피해가 발생하지 않도록 철저한 대비를 당부했습니다.