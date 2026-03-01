금융위, 이란 사태 관련 "필요시 100조 시장안정프로그램 시행"

▲ 금융위원회

금융당국이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 미국과 이스라엘의 공격으로 사망하며 중동 지정학적 긴장이 고조된 가운데 100조원 규모의 시장안정프로그램을 필요시 즉각 시행할 수 있다고 밝혔습니다.이억원 금융위원장은 1일 정부서울청사에서 긴급 금융시장상황 점검회의를 열고 미국과 이스라엘의 이란 공습에 따른 국내외 경제·금융시장 영향을 점검하고 대응 방향을 논의했습니다.이 위원장은 "향후 중동 상황 전개 양상이 불확실하다"며 "사태가 장기화할 경우 국내 금융시장 및 실물경제에 영향을 미칠 수 있는 만큼 각별한 경계감을 갖고 국내 경제 및 금융시장 상황을 점검해야 한다"고 강조했습니다.그는 금융위 사무처장을 반장으로 재정경제부, 한국은행, 금융감독원, 국제금융센터 등 유관기관이 함께 참여하는 '비상대응 금융시장반'을 즉각 가동하고, 금융시장 상황을 24시간 모니터링할 것을 지시했습니다.내일(2일)은 국내 금융시장이 휴장인 가운데 아시아, 유럽, 미국 등 글로벌 시장 동향을 면밀히 모니터링할 것도 주문했습니다.금융위는 금감원 및 금융 유관기관 등과 함께 긴급 시장상황 점검회의를 적기에 개최할 계획입니다.아울러 필요시 '100조원+α' 규모의 시장안정프로그램 등 이미 마련된 금융시장안정조치(Contingency Plan)를 신속히 시행할 것도 지시했습니다.또, 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등 중동사태 영향에 취약한 중소기업의 피해를 최소화할 수 있도록 실물경제 지원에도 만전을 다해 달라고 당부했습니다.(사진=금융위원회 제공, 연합뉴스)