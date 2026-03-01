개혁신당, '선거 감시' TF 구성 지시한 장동혁 비판

▲ 혁신당 이준석 대표(왼쪽)와 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)이 27일 부정선거를 주제로 유튜브 채널 '펜앤마이크TV'를 통해 생중계 무제한 토론을 하고 있다.
개혁신당은 이준석 대표와 유튜버 전한길(본명 전유관)씨의 끝장토론을 본 뒤 선거 감시를 위한 당내 태스크포스(TF) 구성을 지시한 국민의힘 장동혁 대표를 비판했습니다.
개혁신당 이동훈 수석대변인은 오늘(1일) 논평을 통해 "(지난달) 27일 토론회는 끝났다. 결론도 명확했다. 부정선거 음모론은 증거가 없다"고 밝혔습니다.
이 수석대변인은 "음모론은 의혹을 부풀리고, 망상을 덧칠하고, 불신을 먹고 자랄 뿐"이라고 지적했습니다.
이어 "(장동혁 대표는) 토론의 결론은 외면한 채 '국민적 관심'을 말한다. '진위 여부를 떠나' 선거 제도를 손보자고 한다"며 "증거도 없이 제도를 흔들겠다는 발상, 음모론이 만든 불신을 정치적 연료로 쓰겠다는 계산"이라고 비판했습니다.
앞서 장 대표는 '부정선거'를 주제로 이 대표와 전 씨가 온라인 매체 펜앤마이크 주관으로 지난달 27일 진행한 '끝장토론'이 하루 만에 누적 시청자 수 500만 명을 넘어서자 "공정한 선거 시스템에 대한 높은 관심을 보여주는 것"이라고 말했습니다.
그러면서 "국민들은 부정선거 진위 여부를 떠나 외국인 투표권 부여나 사전투표 관리 부실 등 문제점들을 바로잡아야 한다고 생각하고 있다"며 "국민의힘은 선거 시스템 개편에 대해 본격적인 논의에 착수하고 이번 지방선거에서 철저한 선거 감시가 이루어질 수 있도록 당 차원의 TF를 구성하겠다"고 덧붙였습니다.
(사진=펜앤마이크TV 유튜브 캡처, 연합뉴스)
