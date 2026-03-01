이란 3인체제 지도자 위원회 구성…최고지도자 임시 대행

▲ 이란 하메네이 대통령

이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망함에 따라 이란 헌법에 따라 3인 체제의 임시 지도자위원회를 구성한다고 국영 IRNA통신이 현지시간 1일 보도했습니다.IRNA통신은 최고지도자 유고 시 권한 대행을 규정한 헌법 111조에 따라 마수드 페제시키안 대통령, 골람호세인 모흐세니 에제이 사법부 수장, 헌법수호위원회의 이슬람법 전문가 1명 등 3명이 지도자위원회를 구성해 과도기에 최고지도자의 임무와 권한을 대행한다고 전했습니다.아야톨라 하메네이의 최측근 인사이자 고문 모하마드 모흐베르 전 수석부통령도 이 매체에 이같은 사실을 확인했습니다.헌법에 따라 이란 헌법기구 전문가위원회는 되도록 신속히 차기 최고지도자를 선출해야 합니다.이란 전문가들은 제도적으로 구성된 임시 지도자위원회보다는 '하메네이의 오른팔'로까지 불렸던 모흐베르 전 부통령과, 현재 군사·안보를 총괄하는 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 전시 상황에서 실권을 쥐게 될 것이라고 전망했습니다.이란 정부는 전날 미국과 이스라엘의 공습으로 이슬람혁명수비대의 모하마드 파크푸르 총사령관과 아야톨라 하메네이의 수석 안보고문 알리 샴카니가 사망했다고 공식확인했습니다.이란 정예군인 혁명수비대는 지난해 6월 미국·이스라엘의 폭격으로 당시 총사령관 호세인 살라미가 사망한 데 이어 또다시 수장을 '적국'의 공격으로 잃게 됐습니다.