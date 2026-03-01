이란, 미군 기지에 반격…"호르무즈 해협 봉쇄"

<앵커>



최고 지도자 하메네이의 사망에 이란군의 반격이 더 거세지고 있습니다. 중동 곳곳에 있는 미군 기지를 향해 미사일과 드론으로 공격을 가했고 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협을 봉쇄 한다고 발표했습니다.



이어서, 조제행 기자가 보도합니다.



<기자>



도심 고층 빌딩 사이로 거대한 폭음과 함께 짙은 연기가 치솟습니다.



미군 기지가 있는 바레인에 이란이 미사일로 반격을 가한 겁니다.



비슷한 시각 남쪽의 아랍에미리트 미군 기지에도 검은 연기가 솟아올랐습니다.



이란군은 미국과 이스라엘의 합동 공습에 대응해 이스라엘과 쿠웨이트, 요르단, 카타르 등 주변 국가에 있는 미군 기지를 공격했다고 밝혔습니다.



[에브라힘 졸파가리/이란 혁명수비대 대변인 : 이란은 이 야만적인 침략에 대한 강력한 대응으로 매우 신속하고 높은 정밀도로 작전을 수행하여이스라엘의 주요 핵심 군사시설들과 역내 미군 14개 주요 군사 기지를 전격적인 공격으로 타격하고 미군 등 침략군 수백 명을 사살 했습니다.]



하지만 미군 중부사령부는 소셜미디어에 올린 글에서 "현재까지 미군 사상자가 보고되지 않았으며 미군 시설 피해도 최소한이었다"고 반박했습니다.



또한 미군은 이란의 미사일과 드론 공격 수백 건을 성공적으로 방어했다고 밝혔습니다.



이란 혁명수비대는 보복 조치로 전 세계 원유 해상 수송량의 20~30%를 차지하는 호르무즈 해협 통행을 봉쇄한다고 통보했습니다.



실제로 봉쇄에 나선다면 유가 급등을 불러오고, 우리나라를 비롯해 주요 원유 수입국들과 세계 경제에 심각한 위협을 야기할 수 있어 긴장이 높아지고 있습니다.



