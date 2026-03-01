블랙핑크 로제, '아파트'로 K팝 최초 브릿 어워즈 수상

▲ 그래미 오프닝 공연하는 로제(왼쪽부터)와 브루노 마스

걸그룹 블랙핑크의 로제가 팝스타 브루노 마스와 협업한 메가 히트곡 '아파트'로 K팝 사상 최초로 영국 최고 권위의 대중음악 시상식 브릿 어워즈에서 수상했습니다.현지시간 28일 영국 맨체스터에서 열린 제46회 브릿 어워즈에서 로제는 '올해의 인터내셔널 노래' 수상자로 호명됐습니다.로제는 트로피를 품에 안고 이렇게 많은 영국의 재능 있고 존경스러운 뮤지션들 앞에서 상을 받게 돼 영광이라며, 가장 큰 멘토이자 가장 좋은 친구가 돼 준 브루노 마스와 우리 둘 모두를 대표해 이 상을 받는 것이라고 소감을 말했습니다.또한 블랙핑크 멤버들과 소속사 프로듀서에게도 고마움을 전했습니다.'아파트'는 로제가 지난 2024년 10월 발매한 솔로 앨범 선공개곡으로, 한국의 술자리 놀이 '아파트 게임'에서 아이디어를 얻어 만들어졌습니다.이 곡은 공개 직후 전 세계 음악 시장을 강타하며 빌보드 '핫 100' 3위, 영국 오피셜 싱글차트 2위를 차지했고 1년이 넘는 기간 차트를 지키며 꾸준한 인기를 누렸습니다.1977년 시작된 브릿 어워즈에서 한국 가수가 수상한 것은 이번이 처음입니다.(사진=AP, 연합뉴스)