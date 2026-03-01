이강인 시즌 4호 도움…PSG, 르아브르 꺾고 2연승 행진

▲ 파리 생제르맹(PSG)의 이강인

축구 국가대표 미드필더 이강인의 시즌 4호 도움을 기록한 가운데 소속팀 파리 생제르맹(PSG)은 중하위권의 르아브르를 힘겹게 꺾고 정규리그 2연승을 내달렸습니다.PSG는 1일(한국시간) 프랑스 르아브르의 스타드 오세안에서 열린 르아브르와의 2025-2026 리그1 24라운드 원정에서 전반 37분 이강인의 도움을 받은 브래들리 바르콜라의 득점을 끝까지 지켜 1-0으로 승리했습니다.지난달 14일 렌에 1-3으로 완패당했던 선두 PSG는 2월 22일 메스를 3-0으로 꺾고 반전에 성공한 뒤 이날 르아브르마저 물리치며 2연승의 신바람으로 승점 57을 기록, 2위 랑스(승점 53)와 승점 차를 4로 벌렸습니다.4-3-3 전술로 나선 PSG의 오른쪽 날개 공격수로 2경기 연속 선발로 출전한 이강인은 전반 초반부터 왕성한 활동력으로 팀 공격을 이끌었습니다.전반 24분 페널티지역 오른쪽에서 왼발 슈팅으로 득점을 노린 이강인은 전반 30분 오른쪽 측면 크로스로 자이르 에메리의 헤더 공격을 유도하며 공격포인트 달성에 애를 썼습니다.마침내 전반 37분 이강인의 패스로 득점포가 터졌습니다.이강인이 페널티지역 오른쪽 부근에서 왼발 크로스로 볼을 골대 정면으로 투입했고, 바르콜라가 골 지역 정면에서 헤더로 이날 경기의 결승골을 넣었습니다.지난달 9일 마르세유와 21라운드에서 득점포를 가동했던 이강인은 3경기 만에 도움으로 공격 포인트를 추가하며 이번 시즌 3골 4도움(정규리그 2골 3도움·슈퍼컵 1골·UCL 1도움)을 기록했습니다.더불어 이강인은 지난해 12월 14일 메스와 16라운드(3-2승)에서 시즌 3호 도움을 작성한 이후 8경기 만에 시즌 4호 도움을 맛봤습니다.기세가 오른 이강인은 전반 39분 역습 상황에서 왼발 슈팅을 시도한 게 골대를 살짝 벗어나며 득점 기회를 놓쳤습니다.전반을 1-0으로 마친 PSG는 후반 16분 이강인 대신 데지레 두에를 교체 투입했고, 이강인은 61분 동안 1도움의 기록을 남기고 벤치로 복귀했습니다.PSG는 후반 34분 두에가 페널티킥을 유도했고, 두에가 직접 키커로 나섰지만, 골키퍼 선방에 막히면서 추가골 기회를 놓쳤습니다.PSG는 이날 볼점유율 67.9%-32.1%, 슈팅 수 22개(유효슈팅 9개)-10개(유효슈팅 2개)로 일방적 공격을 퍼부었지만 1골만 넣어 아쉬움을 남겼습니다.경기가 끝난 뒤 소파스코어는 이강인에게 평점 7.1을 줬습니다.(사진=AP, 연합뉴스)