음식업·임대업 2년 가까이 사업자 수 감소…청년 폐업 증가

음식업이나 부동산임대업을 하는 사업자 수 감소세가 20개월 넘게 이어가고 있습니다.



특히 청년 사업자들은 사실상 대부분 업종에서 창업보다 폐업이 많은 것으로 파악됐습니다.



1일 국세청 국세통계포털에 따르면 올해 1월 기준 가동 사업자는 1천37만 1천823명으로 1년 전보다 1.7% 증가했습니다.



가동 사업자는 전월 사업자 수에서 신규 등록을 더하고 폐업·휴업을 뺀 수입니다.



가동 사업자 증가율은 2022년까지 5∼6%대까지 올라갔다가 이후 계속 떨어졌습니다.



2023년 11월 2.9%로 처음으로 2%대로 내려왔고, 2024년 12월 1.9%로 하락한 뒤 지난달까지 1%대에 머물고 있습니다.



가동 사업자는 내수 경기의 바로미터로 꼽히는 음식업과 부동산임대업에서 감소했습니다.



음식업 가동사업자는 지난 1월 80만 1천887명으로 전년 동월 대비 1.9% 감소했습니다.



2024년 5월 82만 5천709명 이후 21개월 연속 전년 동월 대비 감소했습니다.



음식업은 폐업·휴업이 많아서 전체 사업자가 감소하는 것으로 추정됩니다.



부동산임대업 가동 사업자는 지난 1월 242만 8천387명으로 1년 전보다 0.3% 감소했습니다.



이 업종은 2024년 4월 243만 7천988명 이후 22개월 연속 감소했습니다.



내수가 악화하면서 자영업자의 매출이 줄고, 이에 따라 임대 수익이 정체하거나 공실이 늘어나면서 사업을 접는 임대사업자가 많아지는 것으로 풀이됩니다.



한국부동산원에 따르면 지난해 중대형 상가의 공실은 전년 대비 13.8% 늘었습니다.



소규모 상가는 8.1%, 집합 상가는 10.4% 각각 공실이 늘었습니다.



도매업도 가동 사업자가 줄었습니다.



지난해 1월 70만 1천851명에서 지난 1월 70만 107명까지 13개월 연속 감소했습니다.



가동 사업자 감소세는 30대 미만 청년층에서 특히 두드러집니다.



지난 1월 청년 사업자는 34만 1천605명으로, 1년 전보다 4.5% 감소했습니다.



2024년 7월부터 19개월 연속 감소하고 있습니다.



청년층은 14개 업태 중 부동산매매업·숙박업·서비스업을 제외한 나머지 11개 업태에서 창업보다 문을 닫는 사업자가 더 많았습니다.



부동산임대업에선 지난 1월까지 23개월 연속 감소했고, 도매업, 소매업, 건설업, 음식업, 운수·창고·통신업, 대리·중개·도급업은 각각 19개월 연속으로 줄었습니다.



청년 사업자 감소는 최근 청년 고용 부진과 맞물려 우려를 키웁니다.



국가데이터처의 1월 고용동향에 따르면 청년층(15∼29세) 고용률은 43.6%로 1년 전보다 1.2%포인트 하락했습니다.



1월 기준 코로나19 기간인 2021년 41.1% 이후 5년 만에 가장 낮았습니다.



40대에서도 사업자가 지난 1월까지 19개월 연속 감소했습니다.



감소 기간은 청년층과 같지만, 감소율은 1%대 내외로 4∼7%대인 청년층보다는 상대적으로 나은 상황입니다.



음식업·부동산임대업 등에서 가동 사업자 수가 장기간 뒷걸음친다는 점은 경기 반등 조짐이 아직 내수 관련 업종까지는 미치지 못했다는 점을 의미합니다.



데이터처의 산업활동동향을 보면 소비동향을 보여주는 소매판매액지수는 지난해 연간 0.5% 상승했습니다.



지난해 4년 만에 플러스로 전환했지만, 내수 관련 사업자 수는 계속 감소하는 것입니다.