이란 전 왕세자 "이슬람공화국, 곧 역사의 쓰레기통으로"

▲ 28일 워싱턴에서 백악관 근처 집회에서 미국과 이스라엘의 이란 공격을 지지하는 사람들이 도널드 트럼프 대통령의 사진이 담긴 현수막을 들고 있다.

이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망했다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발표가 나오자 레자 팔레비 전 이란 왕세자가 환영의 뜻을 밝혔습니다.팔레비 전 왕세자는 현지시간 지난달 28일소셜 미디어 X에 "그(하메네이)의 죽음으로 이슬람 공화국은 사실상 끝났으며 곧 역사의 쓰레기통으로 들어갈 것"이라고 썼습니다.팔레비 전 왕세자는 이란 기존 체제 하에서 하메네이의 후계자가 임명돼서는 안 된다며 군과 경찰에 저항을 촉구하기도 했습니다.팔레비 전 왕세자는 이란 국민들에게 "주의를 기울이고 있으라"며 대규모 거리시위를 해야 할 때가 "매우 임박"했다고 말했습니다.그러면서 "우리는 함께 단결해서 굳건하게 최후 승리를 확보할 것이며, 아후라가 창조한 우리 조국 전체에서 이란의 자유를 축하할 것"이라고 말했습니다.'아후라'는 이슬람교 성립 이전에 현재의 이란 지역인 페르시아에서 번성하던 조로아스터교에서 인간과 세상의 모든 선한 것들을 창조한 빛과 지혜의 신 '아후라 마즈다'를 가리킵니다.레자 팔레비는 1960년 테헤란에서 태어났으며, 그의 부친이 1967년에 국왕으로 즉위하면서 왕세자로 책봉됐습니다.레자 팔레비가 공군사관생도로 조종사 훈련을 받기 위해 미국으로 건너간 이듬해인 1979년 이란에서 이슬람 공화국 혁명이 일어났으며, 그는 귀국하지 못하고 망명객 생활을 해왔습니다.그는 멸망한 왕조의 마지막 왕세자라는 유명세를 바탕으로 이란 밖에서 지지세력을 규합했으나, 40여 년간 가 보지 않은 이란 국내에서의 기반은 별로 없다는 평가가 나옵니다.미국 정보당국은 아야톨라 하메네이의 공백을 측근이나 혁명수비대, 군부의 다른 강경파가 메울 것이라며 현재로서 팔레비 왕조의 부활 가능성을 크게 보지 않고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)