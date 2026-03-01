하메네이 후계자는…대혼란 속 분신급 라리자니 주목

▲ 10일(현지시간) 오만 찾은 알리 라리자니(가운데) 이란 SNSC 사무총장

이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망했다고 미국이 발표함에 따라 누가 후계자가 될지 관심이 쏠린다.이란의 공식적인 2인자는 대외적으로 국가원수와 행정부 역할을 하는 마수드 페제시키안 대통령이지만,행정부·입법부·사법부를 초월해 이란 이슬람공화국 신정체제 최고권력의 정점에 있는 최고지도자직을 자동으로 승계하도록 되어 있지는 않습니다.이란 헌법 제111조에 규정된 최고지도자 유고시 절차에는 대통령, 대법원장(사법부 수장),그리고 '헌법수호위원회' 소속 고위 성직자인 이슬람 율법학자 등 3명으로 구성되는 비상위원회가 임시로 최고지도자의 역할을 수행하도록 하고 있습니다.다만 이 중 일부 혹은 전부가 이스라엘과 미국의 공격으로 이미 사망했을 수도 있기 때문에 이란의 임시 최고 지도부가 앞으로 어떻게 구성될지는 아직 미지수입니다.CNN 방송에 따르면 이스라엘과 미국의 공습 표적 중에는 최고지도자 하메네이뿐만 아니라 페제시키안 대통령, 압둘라힘 무사비 이란군 참모총장, 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의 사무총장, 알리 샴카니 국방위원회 사무총장 등도 포함돼 있었습니다.게다가 최종적으로 누가 하메네이의 후계자가 될지는 현재로서는 더더욱 가늠하기 어렵습니다.이번 공격으로 하메네이가 사망하기 전에는, 하메네이의 대리 역할을 자주 맡아 온 것으로 알려진 알리 라리자니가 하메네이 유고시 후계자가 될 가능성이 있다는 관측이 있었습니다.영국 주간 이코노미스트에 따르면 이란 헌법은 최고지도자가 다른 사람에게 본인의 권한을 위임할 수 있도록 하고 있으며, 최근 수년간 러시아, 중국, 페르시아만 왕정 국가들 등과의 협상에서 하메네이의 대리자 역할을 페제시키안 대통령이 한 경우보다 라리자니 사무총장이 한 경우가 오히려 더 많았습니다.테헤란대 철학 교수 출신인 라리자니는 대학 학부에서 수학과 전산학을 전공한 후 독일 철학자 임마누엘 칸트의 사상을 연구해 박사학위를 받았습니다.1958년생인 그는 2008년부터 2020년까지 국회의장을 맡았으며 4개 부처에서 장관직을 지냈고 이란혁명수비대(IRGC)에서 지휘관으로 복무한 경력도 있어 이란 통치체제 구석구석까지 영향력이 큰 것으로 평가됩니다.가족들도 각계각층에서 요직을 맡고 있는 유력인사들입니다.그의 아버지는 아야톨라(시아파 고위 성직자)였으며 그의 장인은 1979년 이슬람 혁명의 이론적 토대를 제공한 유력 사상가였으며 혁명 지도자인 루홀라 호메이니의 오른팔이었습니다.그의 남동생인 사디크 라리자니는 2009년부터 2019년까지 대법원장을 지냈으며, 2018년 말부터 최고지도자 자문기구인 '국정조정회의'의 의장으로 재직중입니다.알리 라리자니는 한때 서방에서 '실용적 보수파'로 평가받던 인물이지만, 작년 말과 올해 초 이란에서 반정부시위가 격화했을 때 유혈 진압을 밀어붙인 것으로 전해졌습니다.그러나 그가 국회의장으로 있을 때 2015년 핵합의 비준을 일사천리로 진행하는 등 전력으로 여전히 강경보수파로부터 불신을 받고 있으며 실제로 보수파에 의해 대통령선거 출마를 봉쇄당하기도 했다는 지적도 나옵니다.강경보수파의 지지를 받을만한 인물로는 1961년생인 모하마드 바게르 갈리바프 현 국회의장이 꼽힙니다.갈리바프는 이슬람혁명수비대에서 라리자니보다 지지기반이 더 두텁고 최고지도자 하메네이의 둘째 아들이며 유력인사인 모즈타바 하메네이와도 가까운 사이입니다.로이터통신은 미국의 군사작전으로 최고지도자 하메네이가 사망하게 될 경우에는 혁명수비대 출신이나 다른 파벌의 강경파 인사가 집권하게 될 가능성이 있다는 분석을 미국 중앙정보국(CIA)이 했다고 전했습니다.이 분석은 미국과 이스라엘의 이란 공격으로 하메네이가 사망하기 전 최근 약 2주간에 걸쳐 이뤄졌습니다.미국 폭스뉴스는 최고지도자 사망에 따른 혼란 와중에 이슬람혁명수비대가 단결을 유지하느냐 내부 파벌 다툼으로 분열하느냐가 이란의 향후 진로를 결정할 것이라는 게 전문가들의 일치된 견해라고 전했습니다.혁명수비대와 군부가 단일대오를 유지한다면 기존 이란 체제 지도부 인물들이 사망하더라도 고위 성직자 집단 내의 재편이나 군이 주도하는 통합을 통해 현행 권력구조가 대체로 유지될 수 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)