배지환, 시범경기서 1안타 1볼넷 1득점…송성문은 결장

이성훈 기자
작성 2026.03.01 10:03 조회수
미 프로야구 뉴욕 메츠 산하 트리플A 소속의 배지환이 메이저리그(MLB) 시범경기에서 멀티 출루에 성공했습니다.

배지환은 1일(한국시간) 미국 플로리다주 포트 세인트 루시 클로버 파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와 홈 경기에 교체 출전해 1타수 1안타 1볼넷 1득점을 기록했습니다.

시범경기 타율은 0.200(10타수 2안타)으로 올랐습니다.

그는 0-3으로 뒤진 7회초 중견수 대수비로 출전해 8회말 선두 타자로 나서 좌전 안타를 친 뒤 득점했습니다.

왼손 불펜 리처드 러브레이디를 상대로 가운데 몰린 싱킹 패스트볼을 잘 공략했습니다.

9회말 2사 1루에선 상대 투수의 제구 난조를 틈타 스트레이트 볼넷으로 출루했습니다.

같은 날 샌디에이고 파드리스의 내야수 송성문은 시범경기에 결장했습니다.

지난해 KBO리그 SSG 랜더스에서 뛰었던 오른손 투수 드루 앤더슨(디트로이트 타이거스)은 플로리다주 포트 샬럿 스포츠 파크에서 열린 탬파베이 레이스와 방문 경기에 선발 등판해 3이닝 4피안타 1볼넷 3탈삼진 무실점으로 호투했습니다.

앤더슨은 지난해 한국 무대에서 12승 7패, 평균자책점 2.25로 활약한 뒤 디트로이트와 1+1년 최대 1천700만 달러(약 246억 원)에 계약했습니다.

