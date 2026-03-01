삼성전자, MWC26서 '초연결 갤럭시 AI' 공개

▲ 갤럭시 S26

삼성전자가 현지시간 오는 2일 스페인 바르셀로나에서 개막하는 세계 최대 이동통신 박람회 'MWC26'에서 '갤럭시 AI'와 혁신적인 네트워크 기술을 선보입니다.삼성전자는 올해 행사장에 528평 규모의 전시관을 마련하고 최신 '갤럭시 S26 시리즈'를 중심으로 한 체험 공간을 운영합니다.음성·이미지 등 멀티모달 입력을 기반으로 정보를 탐색하고 작업을 수행하는 AI 기능을 전면에 내세웠으며, S26 울트라의 '프라이버시 디스플레이' 기능과 강화된 카메라 성능도 직접 확인할 수 있습니다.갤럭시 AI가 '갤럭시 버즈4 시리즈', '갤럭시 북6 시리즈' 등 여러 기기에서 유기적으로 작동하는 갤럭시 생태계 경험도 선보입니다.'갤럭시 XR'과 '갤럭시 Z 트라이폴드' 등 차세대 폼팩터 기반의 새로운 모바일 경험도 관광객들에게 제공합니다.이동통신사 등 B2B 고객을 대상으로는 별도 전시 공간을 마련해 AI에 최적화된 가상화 네트워크 및 차세대 솔루션을 소개합니다.여기에는 AI를 기반으로 네트워크 계획, 설치, 운영 등 전 과정을 자동화하는 '삼성 코그니티파이브 네트워크 오퍼레이션 스위트', 기업용 차세대 AI 솔루션인 '네트워크 인 어 서버' 등이 전시될 예정입니다.삼성전자 노태문 대표이사 사장은 "MWC26은 갤럭시 AI의 현재부터 앞으로의 방향성까지 함께 보여줄 수 있는 자리"라며 "갤럭시 S26 시리즈를 비롯해 갤럭시 XR과 갤럭시 Z 트라이폴드 등 새로운 폼팩터까지 모든 혁신의 중심에 사용자 경험을 두고 모바일 기술의 가능성을 지속해 확장해 나갈 것"이라고 말했습니다.