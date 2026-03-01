미 정보당국 "당장 체제전복은 불가능" 분석

▲ 28일 플로리다주 도널드 트럼프 대통령이 작전 관련해 왼쪽부터 존 래트클리프 CIA 국장, 마르코 루비오 국무장관, 수지 와일스 백악관 비서실장과 대화하는 모습

미 정보당국이 이란 최고 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 사망 이후에도 이란의 완전한 체제 전복을 이루기는 사실상 불가능하다고 판단한 것으로 알려졌습니다.28일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 정보당국은 최근 몇 주간 미국과 이스라엘의 합동 공격 이후 이란에서 발생할 수 있는 시나리오를 점검한 결과 정권의 완전한 교체는 쉽지 않을 것이라고 예측했습니다.특히 하메네이의 후임으로는 강경파가 집권할 가능성이 크며, 이 경우 이란 내 불확실성과 핵 위협은 더욱 높아질 수 있다는 지적이 나옵니다.내부 강경파에 대항할 만한 이란 안팎의 조직적인 반대 세력이 여전히 상대적으로 약하다는 점에서입니다.미국 연방상원 정보위원회 민주당 간사인 마크 워너 의원은 "이란 정권 교체는 매우 복잡한 작업이 될 것이며, 이러한 전망을 뒤집을 만한 새로운 정보는 확인하지 못했다"고 NYT에 말했습니다.워너 의원은 이어 "이란 정권 교체를 원하지만, 왜 지금인가(이해할 수 없다)"며 "하메네이는 핵 프로그램에 투자하면서도 완전한 핵 무기화에는 선을 지켰던 인물"이라고 지적했습니다.하메네이 사후 집권한 후계자가 오히려 하메네이보다 한 걸음 더 나아가 핵무기 개발을 추진할 수 있다는 취지입니다.향후 체제 위협을 느낀 이란 정부가 시민들의 반정부시위를 더욱 가혹하게 진압할 것이란 전망도 나옵니다.미 중앙정보국(CIA) 요원 출신인 믹 멀로이 전 미 국방부 차관보는 도널드 트럼프 대통령이 이란 국민들의 '봉기'를 촉구한 데 대해 "이는 이란인들에게 명백히 실존적인 위협이며, (만약 시위가 벌어질 경우) 정권은 이를 이전보다 더욱 잔혹하게 진압할 것"이라고 전망했습니다.이란 현지에서도 이번 공격이 즉각적인 반정부시위로 이어지는 정황은 파악되지 않은 것으로 알려졌습니다.SNS 게시물이나 텔레그램 메시지 등을 통해 여론을 추적하는 '필터랩스'사의 조너선 튜브너 최고경영자(CEO)는 "미국과 이스라엘은 지금으로서는 즉각적인 봉기를 기대해서는 안 된다"고 말했습니다.더구나 미국이 이란에 미군을 파병하지 않는 상황에서 향후 전개될 사태에 대한 미국의 영향력은 제한적일 거라고 이번 공습 계획 관련 정보를 보고받은 관계자들이 전했습니다.이란 전문가인 알리레자 나데르 전 랜드(RAND)연구소 연구원은 소셜미디어에서 "이번 전쟁이 쉽게 정권을 전복시키는 전쟁은 아닐 것 같다는 예감이 든다"며 "미국과 이스라엘의 전쟁 계획자들이 이란 정권의 회복력을, 그리고 모든 관련자에게 큰 타격을 입힐 수 있는 능력을 과소평가하고 있는 것은 아닌지 의심스럽다"고 말했습니다.다만, 일부 미국 관계자들은 종교적 계승 서열 밖에 있는 지도자들이 미국과 이스라엘에 상대적으로 온건한 태도를 보이며 핵 프로그램을 포기할 가능성이 있다고 평가하고 있습니다.이 경우 실질적인 권력은 잔존한 혁명수비대 지도자들에게 넘어갈 것이며, 이들은 대외 공격보다는 경제적 이익 보호와 국내 통제 유지에 집중하는 노선을 택할 수 있다고 관계자들은 분석했습니다.NYT는 "미국이 이란 정부를 바꾸기 위해 얼마나 많은 노력을 기울일지에 대해서는 여전히 많은 의문이 남아 있다"며 "트럼프 대통령의 행동은 통제하기 어려운 사태를 초래하고, 이란을 상당 기간 혼란에 빠뜨릴 수 있다"고 전망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)