이란 핵심 실세 라리자니 "미·이스라엘, 후회할 것"

아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 28일(현지시간) 공습으로 폭사한 가운데 이란 정권의 핵심 실세로 꼽히는 알리 라리자니가 미국과 이스라엘을 향해 경고하고 나섰습니다.이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장인 라리자니는 이날 오후 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "시온주의자(이스라엘) 범죄자들과 파렴치한 미국인들이 그들의 행동을 후회하도록 만들어주겠다"고 밝혔습니다.라리자니 사무총장은 "이란의 용감한 군인들과 위대한 국민들이 폭압적인 국제 악마들에게 잊을 수 없는 교훈을 가르쳐줄 것"이라고 강조했습니다.이 글은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 영상 연설을 통해 "더는 하메네이가 없다는 여러 징후가 있다"며 사망을 암시한 이후에 게시된 것으로 보입니다.지난 22일자 미국 일간 뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 라리자니 사무총장은 하메네이가 자신의 유고시 신정체제를 관리할 최우선 적임자로 꼽은 인물로 알려졌습니다.그 다음으로는 모하마드 바게르 갈리바프 의회(마즐리스) 의장이 있다고 합니다.라리자니 사무총장은 한때 서방에서 '실용적 보수파'로 평가받던 인물입니다.그러나 지난 1월 이란에서 반정부시위가 격화했을 때 이슬람혁명수비대(IRGC)와 바시즈민병대를 동원한 유혈 진압을 밀어붙인 것으로 전해지는 등 최근 이란 신정체제가 위협받는 국면에서 강경책의 선봉장을 자처했다는 평가입니다.프랑스 일간 르피가로는 라리자니 사무총장이 시위 국면을 틈타 하메네이를 의사결정 과정에서 배제하려던 하산 로하니 전 대통령과 모하마드 자바드 자리프 전 외무장관 등 개혁파 진영의 시도를 저지했다고 보도하기도 했습니다.이처럼 신정체제에 대한 충성심을 증명하는 행동이 쌓이면서 하메네이의 두터운 신뢰를 얻게 됐다는 분석입니다.(사진=AP, 연합뉴스)