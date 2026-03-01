핵협상부터 하메네이 암살까지…트럼프 2기 미국·이란 갈등

▲ 트럼프 대통령과 하메네이 이란 최고지도자

미국이 지난달 28일(현지시간) 이란을 폭격해 이란의 권력 정점에 있는 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이까지 살해했습니다.이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 작년에 집권2기를 시작한 이후 이란과 겪어온 갈등의 절정으로 관측됩니다.트럼프 행정부는 이란의 핵무기 개발 프로그램, 미사일 체계, 대리세력 지원 등 역내 패권전략을 억제하려고 압박했고 이란은 이에 사활을 걸고 저항해왔습니다.양국은 돌파구 마련을 위해 수개월간 여러 차례 협상에 나섰으나 핵개발 문제뿐만 아니라 의제설정 자체에 이견을 좁히지 못한 채 돌아섰습니다.결국 트럼프 행정부는 협상을 접고 이스라엘의 강경론을 수용했습니다.미국은 이스라엘과 함께 이란을 겨냥한 대대적인 군사작전에 돌입했습니다.이스라엘 정부와 트럼프 대통령은 아야톨라 하메네이가 표적공습에 숨졌다고 선언했습니다.다음은 트럼프 대통령 2기 집권 이후 미국과 이란 간 갈등 관련 일지를 정리했습니다.▲ 2월 4일 = 트럼프 미국 대통령, 이란 핵무기 개발 막기 위해 석유 수출 차단 조치 포함한 최대한의 경제 제재 부과하는 '각서'(memorandum)에 서명.▲ 2월 7일 = 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자 "미국과 협상해도 아무 문제도 해결되지 않을 것" 비난.▲ 3월 7일 = 트럼프 대통령, 이란에 핵무기 개발 문제와 관련한 대화 제안하며 하메네이 이란 최고지도자에 서신 발송.▲ 3월 12일 = 하메네이 이란 최고지도자, 트럼프 대통령의 협상 제안 "기만행위"라며 일축.▲ 3월 15일 = 미국, 예멘의 친이란 후티 반군 공습 개시.▲ 3월 27일 = 이란, 트럼프 대통령의 핵 협상 서한에 공식 답변 보내며 간접 협상 의사 밝힘.▲ 4월 12일 = 미국-이란, 오만에서 10년 만에 최고위급 간접 핵 협상 개최. 스티브 윗코프 미국 특사와 아바스 아라그치 이란 외무장관 참여.▲ 4월 19일 = 미국-이란 2차 고위급 간접 핵 협상 2차 회담 이탈리아 로마 주재 오만 대사관에서 개최.▲ 4월 26일 = 미국-이란 3차 고위급 간접 핵 협상 오만에서 개최.▲ 5월 11일 = 미국-이란 4차 고위급 간접 핵 협상 오만에서 개최.▲ 5월 23일 = 미국-이란 5차 고위급 간접 핵 협상 로마 주재 오만 대사관에서 개최. 우라늄 농축 놓고 이견 좁히지 못해 큰 성과 없이 마무리.▲ 5월 31일 = 미국, 오만 통해 이란의 핵무기 개발 프로그램 억제 위한 첫 공식 협상안 전달.▲ 6월 2일 = 이란, 핵 협상 성사 조건으로 제재 해제 보장 요구하며 역제안 예고.▲ 6월 9일 = 국제원자력기구(IAEA) 이사회, 이란이 핵 관련 안전조치협정 의무를 준수하지 않았다는 결의안 가결.▲ 6월 13일 = 이스라엘, 이란 나탄즈 핵시설 등 군사 목표물 수십 곳 공격하며 전쟁 발발.▲ 6월 14일 = 이란, 이스라엘 겨냥 탄도미사일 약 200발 발사. IAEA, 이란 나탄즈 핵시설 내 방사능·화학 오염 확인.▲ 6월 17일 = 트럼프 대통령, 국가안전보장회의(NSC) 소집. 이란이 핵을 완전히 포기하는 방식의 '진짜 끝'(a real end)을 원한다고 발언.▲ 6월 22일 = 미국, B-2 스텔스 폭격기이란 내 핵 시설 3곳 공격하며 전쟁에 개입. 이란 "핵 활동 중단하지 않을 것" 반발.▲ 6월 23일 = 이란, 카타르 내 미군 기지 공격.▲ 6월 24일 = 트럼프 대통령, 이스라엘-이란 휴전 선언.▲ 7월 25일 = 이란-유럽 3개국(영국·프랑스·독일), 튀르키예 이스탄불에서 핵 협상.▲ 8월 28일 = 유럽 3개국, 이란에 대한 유엔 제재 재개 절차 개시.▲ 9월 9일 = 이란, IAEA 핵사찰 재개에 합의.▲ 12월 28일 = 이란 수도 테헤란에서 경제난에 반발한 반정부 시위 발생.▲ 1월 8일 = 이란 시위 전국으로 번져. 이란 당국은 인터넷과 국제전화 차단. 진압 과정에서 수천 명 사망.▲ 1월 13일 = 트럼프 대통령, SNS에 "시위대에 대한 무분별한 살해 멈출 때까지 이란 당국자들과의 모든 회의를 취소했다. 도움이 가고 있다"고 발언.▲ 1월 14일 = 미국, 카타르의 미 공군 기지에 일부 철수 권고.▲ 1월 15일 = 미 백악관 "이란에서 살해 계속되면 결과가 따를 것" 경고.▲ 1월 16일 = 트럼프 대통령, 이란 정권의 시위대 처형 중단을 이유로 군사 공격 옵션 보류 시사.▲ 1월 26일 = 항공모함 에이브러햄 링컨호 등 미 군함들 중동에 도착.▲ 2월 6일 = 미국-이란, 8개월 만에 오만에서 간접 핵 협상 개최. 이란은 우라늄 농축 중단 거부.▲ 2월 12일 = 미국, 핵 추진 항공모함인 제럴드 R. 포드 항공모함 전단과 호위함들 중동으로 급파.▲ 2월 17일 = 미국-이란, 스위스 제네바에서 핵 협상. 이란은 호르무즈 해협 일시 봉쇄하고 대규모 해상 훈련.▲ 2월 19일 = 트럼프 대통령, 이란에 10∼15일의 핵 포기 시한 제시. 협상 결렬되면 "나쁜 일이 일어날 것" 경고.▲ 2월 20일 = 트럼프 대통령 "이란에 대한 제한적 공격 고려 중" 발언.▲ 2월 24일 = 트럼프 대통령, 국정연설에서 "이란의 핵무기 보유를 절대 허용하지 않을 것"이라고 강조.▲ 2월 26일 = 미국-이란, 제네바에서 3차 핵 협상. 중재 역할을 한 바르드 알부사이디 오만 외무장관 "상당한 진전" 언급.▲ 2월 27일 = 트럼프 대통령, 이란과의 핵 협상 상황에 불만 드러내면서 "추가적인 대화를 할 것" 언급.▲ 2월 28일 = 미국·이스라엘, 이란 겨냥 대대적인 군사작전 돌입. 트럼프 미국 대통령은 폭격 직후 "중대 전투작전 시작됐다"며 미국의 사실 확인.▲ 2월 28일 = 이란, 미국과 이스라엘의 공격 '침략 행위'로 규정. 이스라엘과 중동 내 미군 기지에 즉각 반격. 이란 적신월사, 미국과 이스라엘 공습에 201명 사망, 747명 부상 발표.▲ 2월 28일 = 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, "하메네이가 더는 존재하지 않는다"며 사망 시사. 트럼프 대통령, 소셜미디어(SNS) 트루스소셜 통해 "역사상 가장 사악한 사람 중 한명인 하메네이가 사망했다"고 발표.