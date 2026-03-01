유엔총장 "통제할수 없는 위험…협상 재개해야"

▲ 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 미국과 이스라엘의 공습 및 이란의 주변국을 상대로 한 보복 공격을 규탄하고 협상 재개를 촉구했습니다.AP통신과 로이터 통신에 따르면 구테흐스 사무총장은 지난달 28일(현지시간) 유엔 안전보장이사회(안보리) 긴급회의에 참석해 "군사 작전으로 인해 아무도 통제할 수 없는 연쇄 반응을 일어날 위험이 있다"고 강조했습니다.그는 미국과 이스라엘의 이란 공습, 뒤이어 이란이 바레인, 아랍에미리트(UAE) 등 주변국에 벌인 공격 등을 동시 규탄했습니다.이어 사태 악화를 막기 위해 모든 일을 해야 한다며 "그렇지 않을 경우 민간인과 지역 안정에 엄청난 결과를 초래할 더 큰 분쟁이 일어날 것"이라고 경고했습니다.또 "이 (중동) 지역과 세계가 벼랑 끝에서 되돌아올 수 있도록" 미국과 이스라엘, 이란이 협상을 즉시 재개해야 한다고도 요청했습니다.이날 긴급회의는 프랑스와 러시아, 중국, 콜롬비아, 바레인 등 5개국의 요청으로 소집됐습니다.이와 별도로 프랑스와 영국, 독일은 이날 공동성명을 내고 미국과 이란 핵 협상 재개를 촉구했습니다.3개국은 이란의 중동 주변국 공습을 강력히 규탄하고 이란 지도부가 협상을 통해 해결책을 찾아야 한다고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)