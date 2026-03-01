서울숲 산책로 '보행자 전용길' 지정…자전거 못타게 된다

서울숲 산책로가 자전거 통행이 금지되는 보행자 전용길이 됩니다.



서울시는 서울숲 근린공원 도로 22.7㎞ 전체를 보행자 전용으로 지정한다는 내용의 '서울숲근린공원 보행자 전용길 지정 고시'를 행정예고했습니다.



면적 3만8천120㎡에 달하는 서울숲에는 20.8㎞의 산책로와 1.9㎞의 소로, 즉 사람이 다닐 수 있는 작은 길이 있습니다.



보행자 전용 길로 바꾸는 것은 자전거 이용객과 보행자 간 발생하는 사고를 막는 게 목적입니다.



서울숲에서 일반 자전거나 2인용 커플 자전거를 빌려 타는 경우가 많은데, 보행자와 부딪치는 등 사고가 발생할 위험이 있다는 것입니다.



오는 5월 1일부터 10월 27일까지 서울숲에서 열리는 서울국제정원박람회로 방문객이 늘어나며 혼잡해질 수 있다는 점도 고려됐습니다.



지난해 서울숲 방문객은 754만 명에 달했습니다.



시는 다음달 18일까지 행정예고를 한 다음 중요문서심사 회의를 거쳐 고시를 확정할 예정입니다.



보행자 전용 길 지정이 확정된 이후 서울숲 안에서 자전거를 타면 보행안전법에 따라 최대 5만 원의 과태료가 부과될 수 있습니다.



서울시는 "무분별한 자전거 통행으로 인한 보행자 사고가 늘어나고 있다"며 "서울숲을 이용하는 보행자의 안전과 쾌적한 보행 환경을 확보하기 위해 보행자 전용 길로 지정해 관리할 필요가 있다"고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)