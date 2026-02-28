OPEC+, 석유 공급 차질 우려해 '예상보다 큰 증산' 검토

▲ OPEC의 로고

석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 모임인 OPEC+ 소속 8개국이 미국과 이스라엘이 이란을 전면 공습한 데 따라 예상보다 큰 폭의 원유 증산을 검토할 계획이라고 로이터 통신이 보도했습니다.앞서 OPEC+ 대표단들은 3개월 동안의 증산 중단을 끝내고, 4월 원유 생산량을 하루 13만 7천 배럴 늘리는 방안에 합의할 가능성이 있다고 말했습니다.해당 사안에 정통한 소식통들은 OPEC+ 회원국이 오는 29일 회의를 열 예정이라며, 이번 회의에서 계획보다 더 많은 원유 증산을 논의할 가능성이 있다고 전했습니다.OPEC+ 소속 회원국들은 지난해 4월부터 12월까지 원유 생산 할당량을 전 세계 수요의 약 3% 수준인 하루 290만 배럴로 늘렸다가, 계절적 수요 감소로 올해 1월부터 3월까지 추가 증산을 중단한 바 있습니다.블룸버그 통신도 미국과 이스라엘의 이란 공격 후 OPEC+ 회원국이 29일 회의에서 증산 규모 확대 방안을 논의할 것이라고 보도했습니다.로이터는 이미 사우디아라비아와 UAE가 이란 공습 가능성에 대비해 원유 생산량을 늘린 상태라고 덧붙였습니다.블룸버그 통신에 따르면 원유 가격은 공급 과잉 우려에도 불구하고 미국의 이란 공격 가능성과 생산 차질, 중국의 원유 재고 축적 등으로 인해 올해 들어 19% 상승했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)