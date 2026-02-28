두바이행 대한항공 항공기 KE951, 미얀마 공역서 회항 조처

▲ 28일(현지시간) 이스라엘의 공격으로 연기가 피어오르는 이란 테헤란 모습

미국과 이스라엘이 이란 본토에 대한 공격을 단행한 영향으로 인천에서 중동 지역으로 오가는 대한항공 항공편이 회항하거나 취소됐습니다.대한항공은 오늘(28일) 오후 1시 13분 인천공항에서 출발해 두바이 국제공항으로 향하던 KE951편(B787-9)이 미얀마 공역에서 회항 조처돼 오후 10시 30분쯤 다시 인천공항에 내릴 예정이라고 밝혔습니다.대한항공은 "두바이로 운항 중 미국 및 이스라엘의 이란 공습 여파로 인해 아랍에미리트(UAE) 공역이 폐쇄됐다는 정보를 접수해 회항하도록 했다"고 설명했습니다.이에 따라 이날 오후 9시 두바이에서 인천으로 출발하려던 KE952편의 운항도 취소됐습니다.대한항공은 향후 상황을 면밀히 모니터링하며 후속 스케줄을 조정할 예정입니다.현지 상황 변동에 따라 오는 3월 1일 이후에도 당분간 두바이 노선 운항에 지장이 생길 수 있어 홈페이지 등을 통해 운항 정보를 안내할 계획입니다.이번 사태로 대한항공의 유럽 등 다른 노선 운항은 현재까지 영향을 받지 않았습니다.대한항공은 국내 항공사 중 유일하게 중동 노선인 인천∼두바이에서 주 7회(매일) 왕복 운항해 왔습니다.과거 대한항공이 운항하던 인천∼이스라엘 텔아비브 노선은 2023년 10월 팔레스타인 무장 정파 하마스와 이스라엘 사이 무력 충돌 이후 현재까지 운휴 상태입니다.(사진=AP, 연합뉴스)